海虎潛艦3官兵失蹤！小琉球南方找到救生衣　救難浮標也被尋獲

▲海虎潛艦官兵落海失蹤，海巡署全力搜救 。（資料圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎潛艦，21日下午發生6名官兵落水意外，目前林姓士官長等3人仍失蹤未尋獲。軍方表示，今(23日)在小琉球南方約11海哩處找到一件救生衣，但無法判定是何人穿著。

海軍艦隊指揮部昨所轄256戰隊海虎潛艦，21日執行任務期間裝備脫落，實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，造成安全索脫落，導致陳姓少校等6名官兵不慎落水。

軍方指出，協助搜救的岳飛軍艦已於22日下午3點返港，海虎軍艦落水人員陳姓少校及李姓士官於下午3點37分前均送抵醫院診治，目前意識清楚，生命跡象穩定。

▲海巡署今日凌晨在小琉球南方海域找到救生衣、救難浮標。（示意圖／記者賴文萱翻攝）

另還有3名官兵至今未尋獲，海軍艦指部透露有最新搜救進度，海巡署巡護7號於今(23日)凌晨12點15分，於小琉球南方海域約11海哩處尋獲紅色充氣式救生衣1件，與事發軍艦位置相隔約4海哩。初步判定為海虎軍艦裝備，不過沒有發現落海人員。因救生衣為海虎軍艦部位團體裝備，目前無法判定是何人所穿著。

海軍艦指部表示，海虎軍艦脫落的「救難浮標」，今日凌晨由銘傳軍艦於小琉球南方海域尋獲，並於上午8點50分完成回收。

海軍艦指部強調，將持續整合友軍海、空兵力，依海象並將家屬所提搜救意見一併納入搜救計畫，適時調整搜救區域，全力投入，不放棄任何機會。