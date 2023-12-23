31歲男嫁女兒「當上岳父」！網全嚇壞　警：是真的

▲31歲山東男子自PO婚禮影片稱「嫁女當岳父」。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

21日，山東省菏澤市1名男子PO出一段影片，該男子發布婚禮現場的視頻，影片中女兒挽著自己走向新郎，自己西裝上也別著「父親」二字的胸花。影片一出引發全網熱議。

據陸媒報導，近日在山東省菏澤市，1名男子發出一段影片稱自己1992年出生，已經送女兒出嫁當上岳父了。影片中，自稱是「新娘的父親」的當事男子看起來是相當年輕，與新娘感覺年齡相仿，嚇壞不少網友。在先前發出的影片中，男子與友人合影，文案中表示，感激朋友相伴，直至「女兒結婚」，20年了依然陪伴在身邊，鏡頭帶到男子胸前，看見西裝上別著「父親」二字的胸花。

影片一出隨即引發網友熱議，驚嚇表示，「1992年的都嫁女兒了，我1993的還沒嫁人」、「我1996年的，還覺得自己是個寶寶」、「我1988年的，還是單身，太恐怖了」、「我老公1991年的，孩子才1歲......」，多數網友更是提出質疑，懷疑男子年齡造假，他若真是1992年出生，怎麼樣都不可能會有達到可出嫁年紀的女兒。

對此，轄區公安回應稱，已經連絡上當事男子並且核實，該男子年齡屬實、是二婚，再婚的妻子年齡比他大，出嫁的女兒是他的「繼女」，並非親生女兒，兩人不在同一個戶口上，事件中並沒有人犯法。

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