剛生孩子就被丈夫要求親子鑑定　女用結果證明清白仍遭婆婆狠酸

▲女子剛誕下新生兒就被老公要求做親子鑑定，結果打臉對方仍被婆婆謾罵。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

國外一名新手媽媽在5周前生下了寶寶，但當孩子出生後，丈夫卻開始懷疑她出軌，並要求立即進行親子鑑定。後來，丈夫搬出了房子，向婆婆告狀，留下她一個人休養，而當鑑定結果出爐，證明丈夫就是寶寶的生父時，她便忍不住嘲諷對方之前犯了錯，不過，婆婆卻還是站在自己兒子那邊，批評媳婦不該讓丈夫情緒低落，導致她感到相當心碎。

根據英國《鏡報》（The Mirror）的報導，一名結婚剛滿2年的27歲女子於Reddit分享到，她在5周前生下了一個健康的女寶寶，孩子擁有金髮和淡藍色的眼睛，這本該是幸福的一天，她的丈夫卻勃然大怒，當場要求進行親子鑑定。

原PO表示，雖然她和丈夫都是棕色頭髮、棕色眼睛，但她解釋有些嬰兒出生時頭髮、眼睛的顏色本就較淺，會隨著時間推移而變深，而丈夫拒絕這樣的說法，只大喊著「如果不答應（親子鑑定）就離婚」，讓原PO只能默默接受。

在等待親子鑑定結果的期間，丈夫搬出了住所，跑回去和公婆住，而原PO則出院回家休養，由她的姐妹幫忙一起照顧孩子。然而，沒想到的是，婆婆聽到了丈夫的告狀，打電話來指責媳婦，表示如果孩子不是他的，就會想盡一切辦法證明原PO在婚姻期間有了欺瞞行為。

隨著親子鑑定結果出爐，也表明了丈夫確實為孩子的生父，原PO看著丈夫震驚又羞愧的表情，當下便嘲諷道「我早就告訴你了」，而丈夫也因為妻子的嘲笑話語而惱羞成怒，開始爭論不休。後來，丈夫再次回到公婆家告狀，婆婆則又打來電話，批評媳婦不該在丈夫難過時落井下石。

對此，不少網友力挺原PO，紛紛留言道「他們欠你一個巨大的道歉」、「這些人對你和孩子來說都不是健康的關係」、「他們把你最幸福的時刻毀了」，也有人直言「他（丈夫）居然允許婆婆辱罵妳2次，你們應該離婚」。

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