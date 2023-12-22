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都市公園無障礙環境考評　花蓮縣獲「優等」殊榮

▲「都市公園無障礙環境考評」，花蓮縣於2022年至2023年獲得評等「優等」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「都市公園無障礙環境考評」，花蓮縣於2022年至2023年獲得評等「優等」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為使身心障礙族群能在公共場域自立生活及完整平等參與社會，內政部國土管理署每2年辦理「都市公園無障礙環境考評」，花蓮縣於2022年至2023年獲得評等「優等」。

自2018年至2023年為形塑花蓮縣人性化生活環境，營造活力花園城市目標，花蓮縣府多年的滴水穿石不間斷執行各鄉鎮、市公園環境設施規劃及改善工程，南區有玉里鎮璞石公園熊館周邊暨舊游泳池改善計畫，大花蓮地區則有太平洋共融公園計畫、花蓮市白燈塔及中韓公園基礎設施改善工程、花東鐵路門戶建置工程-中山公園、海洋活力地景及港濱景觀綠廊建置工程3-2海岸路人行綠廊建置計畫等，各鄉鎮、市公所公園管理單位採納縣府意見並配合環境管理作為，今年結出美好的果實激勵所有參與者在榮耀光中邁步前進。

▲「都市公園無障礙環境考評」，花蓮縣於2022年至2023年獲得評等「優等」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

國地管理署「都市公園無障礙環境考評」現地抽驗。

花蓮縣府說明，由縣府主導協同各鄉鎮、市公所共同推進公園無障礙環境執行，在公園內設置科技執法車牌辨識，強化管理車輛進入公園區域人行安全，同步要求各公所配合執行公園改善案提報花東基金補助，讓社區公園保有原來功能性另創出共融概略獨特風貌。以「身心障礙者權利公約（CRPD）」、「兒童權利公約(CRC)」二大主軸方向，建設處以公園環境落實在公園內出入口、通道、指標、可及性、遊戲場檢驗等，同時對於衛生福利部修訂「兒童遊戲場安全管理規範」，花蓮縣自2018年至2022年推動共融遊戲場應備查未備查案件，檢討各公所公園附設遊戲場遊具安全，檢驗不符合標準規定者輔以改建、拆除等。

▲「都市公園無障礙環境考評」，花蓮縣於2022年至2023年獲得評等「優等」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花東及離島型花蓮縣「優等」獎狀。

縣府表示，今年所獲得的肯定將成為未來規劃之基石，朝向內政部公園2.0人行無障、共融同樂、城市淨零目標，逐步將未完善之處強化如：與在地民眾意見交流、舊有公廁改善、增加植栽養護綠坡等，提昇無障礙設施可及性、高齡友善體健器材安全性等；另增強視覺、聽覺的設施，為不同族群之需求，增加其進入公園停駐腳步的意願並兼顧休憩設施及遊戲場的趣味性。
 

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