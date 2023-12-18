愛心串連伊甸攜手台南九大扶輪社　愛傳偏鄉助身障長輩踏出健康

▲台南鳳凰扶輪社等九大扶輪社共同捐款18萬元，支持伊甸基金會採購一定數量及類別的愛心輔具，提供給有輔具需求的偏鄉弱勢長輩及身障朋友。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對高齡化社會來臨，為讓偏鄉獨居長輩及身障朋友，可透過輔具改善生活品質，台南鳳凰扶輪社等九大扶輪社共同捐款18萬元，支持伊甸基金會採購愛心輔具，並經專業治療師及社工人員評估，提供給有輔具需求的弱勢長輩及身障朋友，偏遠地區的民眾更無需舟車勞頓，便能取得輔具，增加其生活的便利性。

「因為有愛，偏鄉不遠」，偏遠地區的社會福利訊息較不易獲得，福利服務資源也較為缺乏，伊甸基金會台南輔具資源中心自2016年1月開始，提供大台南17個行政區，到宅輔具評估、居家無障礙評估、二手輔具租借、輔具回收、維修及輔具使用訓練等多項服務，服務過程中，為提升偏鄉長者及身障朋友健康生活的預防觀念，伊甸基金會更加強與偏鄉社區里鄰等合作，不僅定期於活動中心及據點等場地布建輔具便利站，更舉辦多元的健康活動，刺激偏鄉獨居長輩及身障者社會參與及同儕間的交流。

台南鳳凰社社長盧雅玲表示：「非常開心擔任社長任內，可以愛心串聯八個扶輪社及社友們，關注伊甸基金會募集偏鄉輔具的需要，集結眾人的愛心，不僅將每位社友的溫暖傳遞到偏鄉，更一起支持伊甸基金會將輔具使用的推廣服務，連結至資源較不易到達的區域，減少身障者和長輩受傷跌倒的風險，進而提升生活品質。」

伊甸基金會台南區區長張盟宜表示：「輔具對於身心障礙者及失能老人及其家屬，是非常重要的生活必需品，更可以協助克服生活上的不便，伊甸基金會輔具中心評估人員到偏遠區域，提供輔具評估及諮詢服務，也會帶著免費的輪椅、枴杖、便盆椅及助行器，並協助維修調整，讓輔具使用更為安全舒適，很感激台南扶輪社、台南東區扶輪社、台南南區扶輪社、台南東南扶輪社、台南億載扶輪社、台南夢時代社、台南大員扶輪社、台南安平扶輪社的支持，讓伊甸基金會可以提供更專業便利的輔具服務，攜手造福更多偏遠地區鄉親。