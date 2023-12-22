國內唯一獲獎航空公司！長榮奪「體育推手獎」　網球一哥現身見證

▲「網球一哥」盧彥勳(右1)及「奧運銅牌」高爾夫球名將潘政琮(左1)，親自出席「體育推手獎」頒獎典禮，與長榮總經理孫嘉明（左2）見證獲獎時刻。（圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

長期贊助台灣體育好手的長榮航空，今奪獲教育部體育署「體育推手獎」贊助類《金質獎》，也是國內唯一獲獎的航空公司。長榮航空長期贊助的「網球一哥」盧彥勳以及自美返台的高爾夫球名將、「奧運銅牌」潘政琮也現身見證。

代表領獎的長榮航空總經理孫嘉明表示，雖然台灣體育發展環境愈來愈好，但長榮航空深知體育選手養成之路非常艱辛，能夠善盡一己之力，減輕選手經濟負擔，提供安全舒適飛航服務陪伴選手出國征戰並勇奪佳績，讓長榮感到非常榮幸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫嘉明指出，過去幾年航空業即使面對疫情的鉅大衝擊，但對於支持國內體育選手及推廣運動賽事的腳步從未停歇，今年許多賽事已陸續恢復，未來長榮也會持續對台灣體育發展及選手培育盡一份心力，期能以行動落實ESG，帶動全民運動風氣，傳遞企業永續的正能量。

▲甫獲年終賽第四冠的「世界球后」戴資穎，多年來由長榮航空贊助機票征戰世界比賽，賽後返台於機艙內與長榮航空機組員合影留念。（圖／長榮）

長榮航空表示，長榮對體育的支持遍佈全球，除在台灣投入可觀的資源外，多年來亦贊助多位不同領域的台灣好手，包括「世界球后」戴資穎、「奧運銅牌」潘政琮、「羽球王子」王子維、「印帝」周庭印、「台灣蝶王」王冠閎、「小林同學」林昀儒、「舉重精靈」方莞靈等優秀選手，盧彥勳退役後，也持續支持其所創立的盧彥勳國際網球學院，共同培育更多的台灣之光。