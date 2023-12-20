長榮飛機舊金山遭擦撞「僅刮漆不影響飛安」　今上午返抵桃機

▲舊金山機場地勤出包，導致長榮航空班機發生碰撞事故。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

美國舊金山機場地勤出包，長榮航空BR17班機原定當地時間12月18日下午11點30分自舊金山機場飛往桃園機場，地勤後推作業時，右翼尖與達美航空飛機垂直尾翼擦撞，所幸機上366人平安，長榮將向地勤代理公司求償。由於該班機僅出現刮漆傷痕，不影響安全，已恢復適航，今上午9時17分抵達桃機，旅客順利返國。

長榮航空一架波音777-300ER航機執行BR17，原預計當地時間12月18日下午11點30分自舊金山國際機場飛往桃園機場，由於當時長榮班機引擎尚未發動，正由舊金山機場地勤代理以拖車進行後推作業時，右翼尖與達美航空一架737飛機垂直尾翼發生碰觸，該班機共計有3名飛行員、16名空服員、347名旅客，機上人員均安。

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該起舊金山地勤代理公司作業引起的地安事件相關損失，長榮航空也將向地勤代理公司求償，金額尚未評估出爐。

▲舊金山機場地勤出包，導致長榮航空班機發生碰撞事故。（圖／讀者提供）

據悉，經長榮航空事後檢修和檢查，確認該起地安事件僅造成飛機刮漆損傷，不會影響飛行安全，因此該班機順利取得適航，延誤3小時起飛。

長榮航空表示，長榮航空BR17航班依據維修手冊檢查進行必要維護後，航機恢復適航，已於當地時間19日清晨03:01起飛，今上午9時17分已順利抵達桃園機場。