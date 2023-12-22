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社會 社會焦點 保障人權

中部驚傳班導猥褻強摸高中女生　狼師囂張嗆：我快退休了不怕

記者白珈陽／台中報導

中部一所高中驚傳班導性侵女學生案，台中市民眾黨議員江和樹及台中市第六選區立委候選人羅廷瑋，今（22）日上午前往台中地檢署舉發。江和樹指控，女學生遭狼師性騷擾長達半年，11月間還趁被害人身體不適時，撫摸雙腿、胸部及下體，未料女學生向校方反映後，學校以「選舉到了社會賢達不好找」來推延性平會的召開時間，狼師更以「快退休了不怕」來要脅女學生。江說，要求相關單位務必正視本案。

▲▼ 。（圖／江和樹提供）

▲江和樹與羅廷瑋今上午前往台中地檢署，舉發高中女學生遭班導性侵案。（圖／江和樹提供）

江和樹指出，該校黃姓導師假借關心名義，今年10月連續2次未經同意於教室撫摸被害人大腿內側，11月趁被害人身體不適到保健室休息時，趁被害人無力反抗，撫摸她雙腿、胸部及下體，女學生感到極度反感噁心，藉口要上廁所逃離現場，才未被黃師再更進一步。

黃師更透過關心的名義，不斷用Line私訊被害人，企圖透過幫忙開車接送、拿感冒藥水等理由，製造碰面機會，還以買新手機、換保護貼等方式來引誘，甚至還傳訊「愛你開心的」、「想你了」等語，明顯逾越老師與學生的界線。女學生因數度受到騷擾導致精神受創，已連續2個月看身心科接受治療。

▲▼ 。（圖／江和樹提供）

▲▼江和樹提出多張黃師與被害女學生的Line對話截圖。（圖／江和樹提供）

▲▼ 。（圖／江和樹提供）

▲▼ 。（圖／江和樹提供）

江和樹提出黃師與被害人的LINE對話截圖，以及電話質問黃師等證據。在電話中，黃師對於10月兩次、11月一次的性騷行為，稱「我承認」，但辯稱「是在照顧她」，隨後又補上「可能我的行為真的是不對的。」

江說，女學生雖曾向學校反映，教官也有約談，但校方處理態度卻不明確，連性平會召開都被告知「選舉到了社會賢達不好找」來推託，將性平會延到明年；黃師更曾要脅被害女學生「我快退休了不怕」，讓女學生及其家人倍感無奈又十分心寒，只好向外求援。

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