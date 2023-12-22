3周受理4件投資詐騙...總金額1406萬　警逮4車手：平均20歲

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局博愛路派出所日前陸續接獲民眾上門報案，表示透過網路社群加入投資團，陸續匯款投資之後帳面上都有獲利，但是要出金時就被要求大額加碼，警方在3周內陸續逮捕4名出面收款的車手，平均年紀才在20歲，且投資詐騙金額頗大，最大一筆約定金額竟然高達696萬，總金額達1406萬。

警方調查，從11月底開始至12月中旬，連續有4名被害人到北市警局中正一分局博愛路派出所報案，指稱在網路社群看到詐騙集團以「低風險、高報酬的精美投資方案」等話術包裝藉以吸引民眾投資，待被害人想要取出投資獲利資金時，詐騙集團即要求再度提供現金以作為手續費辦理轉出。

▲北市警局中正一分局3周受理4起投資詐騙，總金額達1406萬，陸續逮捕4名面交車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

且每次要求提供現金都非常大筆，或者藉口要再加碼注資讓被害人撈最後一筆大條的再返回現金，4名被害人分別跑到派出所諮詢，1名林姓警員也協助4人受理報案，並且請4人協助聯繫詐騙集團答應加碼投資的最後一筆大額現金，並相約地點面交，警方則在旁邊埋伏伺機逮人。

警方發現，4人分別被要求投資的金額都破百萬，從最少1百萬元，至180萬、430萬，最後還有1名被害人被要求投資696萬元，警方也陸續逮捕4名嫌犯，且發現4人都是以理財專員出面，且年紀都在20歲上下，訊後也分別將4人移送地檢署偵辦。

▲北市警員3周受理4起投資詐騙，陸續逮捕4名面交車手，發現面交車手（右）平均年紀才20歲。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓員警表示，從警10餘年受理經手多數詐騙案件，不忍民眾血汗錢遭無良詐騙集團騙取，甚至被要求去地下錢莊借款而跌入高利貸深淵，希望能幫助被害人攔阻追回受騙金額，這次能在三個禮拜內逮獲4名不同詐騙集團車手，林員深覺打詐很有成就感。

中正第一分局呼籲，民眾在進行理財投資時可多加查證，歹徒大多以「投資高報酬」、「穩賺不賠」、「投資絕無風險」等誇大不實訊息藉以吸引民眾，若發現可疑訊息，隨時撥打165反詐騙專線或110報案專線聯繫警方查察，以達遏阻功效。