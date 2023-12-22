LINE收到「聖誕貼圖免費送」小心！事實查核：要轉傳恐是詐騙

▲最近收到這種連結要小心。（圖／台灣事實查核中心）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近若有收到朋友傳來「聖誕貼圖免費送」的連結，要提高警覺了！台灣事實查核中心指出，近期「聖誕貼圖免費送」、「選3個群組或10位好友補滿進度條」可能是詐騙集團招數，LINE貼圖所有行銷活動，都會在LINE貼圖小舖的「活動」分頁中，建議民眾透過官方管道下載。

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▲社群平台上也出現類似連結。（圖／台灣事實查核中心）

社群平台與通訊群組近期流傳連結，搭配訊息稱「聖誕貼圖免費送」，台灣事實查核中心進行查核，發現兩大爭議點，「網傳連結為何？是否為索取LINE貼圖的可信管道？」「網傳連結的資安風險為何？」

事實查核中心發現，通常LINE貼圖的官方網址為「https://store.line.me/」或「https://lin.ee/」，可網傳連結與LINE官網顯示的不同。另外，LINE貼圖小舖可點選檢視貼圖創作者或供應商資訊，頁面下也會有「更多免費貼圖」或是「相似的貼圖」等欄位，最下方還會有「回到首頁」或是「返回官方帳號首頁」的選項。

▲LINE呼籲用官方管道下載貼圖。（圖／台灣事實查核中心）

可網傳連結只有「下載」的綠色按扭，其他連結均無法點擊，按下「下載」則會跳出視窗，要求「選3個群組或10位好友補滿進度條」，若點擊分享按扭，會要求登入LINE或進入LINE程式，與LINE貼圖的行銷方法不同。另外，LINE台灣公司在12月21日向查核中心說明，官方不會用「分享訊息給好友或群組」的方式行銷貼圖活動。

查核中心曾採訪資安專家劉彥伯，他指出，這類傳言連結主要有三個目的，第一是當用戶點擊加入群組後，用戶的大頭貼、名稱、動態列等個資是公開可以被看到，等於是個資全都露。

第二是當群組吸引到足夠的人加入後，再改掉群組頭貼與名稱，可能會變成「正常人臉」與名稱，形同是躲在用戶的LINE對話串中。過一段時間，當用戶忘記當時加入的過程與對方是誰，這時再跟用戶對話，傳「好久不見」、「你好」等訊息，接著再傳送廣告、詐騙訊息。

第三是當很多人都加入群組後，這個群組可能會被賣給想要透過水軍方式網紅或廣告商。劉彥伯提醒，民眾若收到這類訊息時，須謹慎提防，特別是分享給多少人、就可以獲得禮物的訊息，基本上可能就是詐騙。

LINE台灣公司表示，LINE的所有官方行銷活動都會在LINE貼圖小舖的「活動」分頁中，呼籲民眾透過官方管道下載貼圖。