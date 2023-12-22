今天就買！超商咖啡「買2送2」來了　霜淇淋、思樂冰通通買1送1

▲迎接平安夜與聖誕節，7-11門市祭出多重優惠，CITY指定咖啡飲品可享買2送2。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今天再辛苦一下，很快就要放假了，而這周末開始將迎來平安夜與聖誕節，超商自今（22）日起推出許多優惠與大家分享，像是有厚乳拿鐵、黑糖珍奶等「同品項買2送2」，還有只要憑指定支付方式結帳，即可享霜淇淋、思樂冰買1送1。

7-11門市今日起至12月25日止推出CITY系列飲品聖誕節優惠，CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE熱焙烤榛果風味拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶(現萃茶為限定門市販售)皆可享「同品項買2送2」。

不僅如此，7-11霜淇淋、思樂冰也有優惠，今日起至12月25日止，只要憑icash 2.0、icash Pay支付購買，即可享霜淇淋任選買1送1、思樂冰大杯買1送1。

▲今（22）日起至12月25日止，只要憑icash 2.0、icash Pay支付購買，即可享霜淇淋任選買1送1、思樂冰大杯買1送1。

另外，今日起至12月24日止，7-11還有「超值五六日」優惠活動，Mountain Dew激浪汽水、西雅圖極品大濾掛咖啡(極品／藍山／曼特寧)、農心安城拉麵可享買1送1；韓國紅蔘飲第2件10元；小白兔暖暖包手握式10片129元；統一PH9.0鹼性離子水6件99元等。

▲麥當勞激省組合「1+1星級點」推出全新69元選擇。（示意圖／麥當勞提供）

而速食連鎖店麥當勞經典「紅白區1+1星級點」只要50元的超殺優惠組合，近日推出全新「1+1=$69」的選擇了，紅區部分網羅麥克雙牛堡、麥香魚、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風等5款人氣夯品，任意搭配白區小杯冷飲或熱紅茶，通通只要69元，最多現省35元，即日起於全門市上市。

▲「1+1星級點」新菜單。