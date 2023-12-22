搶攻南部選票！侯友宜23日再赴高雄掃街　首度合體AI科技專家

▲侯友宜車掃首站從高雄出發，沿路國旗飄揚，氣勢如虹。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者賴文萱／高雄報導

力拚南部選票！國民黨總統候選人侯友宜23日將再度南下高雄掃街、參拜地方廟宇，舉辦青年與鄉親座談會，並首度與國民黨不分區第3名、人稱寶博士的AI科技專家葛如鈞合體，希望也能搶攻青年族群與科技界選票，為政黨輪替、國會過半拚最後一哩路！

▲▼搶攻南部選票！侯友宜23日再赴高雄掃街。（圖／記者賴文萱翻攝）

侯友宜12月初開啟車隊掃街行程，首站就從高雄出發，身兼侯友宜全國後援會總會長、前立法院長王金平更站上宣傳車親自陪同掃街，象徵從南部翻轉，掃街路上氣勢如虹、沿路都是國旗與加油聲，在高雄的車掃感受到熱情，侯友宜更稱誰說南部「綠到出汁」。

延續車掃氣勢、積極搶攻南部選票的侯友宜，23日將再度南下高雄將與高雄立委候選人李眉蓁、陳美雅、黃柏霖共同參拜廟宇以及進行車隊掃街。

▲侯友宜將在高雄首度合體AI科技專家葛如鈞。（圖／記者賴文萱翻攝）

侯友宜當天下午也將首度與人稱寶博士的AI區塊鏈專家、國民黨提名不分區第3名的葛如鈞合體，於高雄國軍英雄館舉辦青年與鄉親座談會，希望藉此能了解南部青年朋友心聲、科技業界的需求，爭取青年族群關鍵選票、力拚政黨輪替、國會過半的最後一哩路。