遭闆娘嫌「沒路用」　桃園男怒推水溝掐死！國民法官判他12年

▲李姓男子今年3月不滿寄宿老闆娘長期嫌棄，憤而怒推至水溝後雙手掐頸窒息死亡，圖為中壢警方將李男（右）移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子長期寄宿在昔日裝潢師傅中壢區住家，今年3月間因遭廖姓老闆娘嫌棄「沒路用」，情緒突然失控怒推闆娘至後門水溝，見其還有氣息再以雙手怒掐頸部，後來雖送醫急救仍不治，此案列入國民法官審理；桃園地院國民法官經審理後今（21）日宣判，本案被告李姓男子雖於審理中自白坦承犯行，以暴力方式宣洩自身不滿，造成被害人死亡，所作所為難認在客觀上會引起同情，依國民法官法庭合議審理，依殺人罪，判處李姓男子有期徒刑12年，還可上訴。

檢警調查，56歲的李姓男子今年3月14日晚間7時46分許，在中壢區中正路住家，看見42歲廖姓老闆娘因細故毆打責罵蔡姓繼女，導致全身多處傷痕，李見狀上前勸阻，還建議叫救護車送醫治療，卻遭闆娘羞辱，責罵李「沒路用」，李男突然情緒失控，抓住闆娘肩膀往後花園鐵門撞擊，隨即將其推入後門下方深達3米水溝，導致闆娘當場昏迷。

李男見闆娘摔入水溝後沒有動作，攀爬樓梯下水溝查看，未料闆娘突然醒過來抓住李左手，再度辱罵「若清醒一定與你沒完沒了！」李男再以雙手掐闆娘頸部，導致其頸動脈受壓迫窒息死亡，後來同住的蔡姓繼子起床見狀，將闆娘從水溝中拉起，並打電話給119協助送醫，但到院前已死亡，中壢警方調閱監視錄影器，確認李男涉有殺人重嫌，依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。

▲圖為桃園國民法官首場開庭合照。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園地院國民法官審議庭審理時，根據檢察官起訴犯罪事實部分，被告李姓男子坦承犯行不諱，國民法官法庭基於被告於審理中自白、檢察官於證據調查程序所提出之監視器畫面、相驗屍體證明書、解剖鑑定報告書、相驗照片與解剖照片、診斷證明書等確認被告有殺人犯行，認定被告犯下殺人罪，但因本件無刑法第59條適用，被告雖目睹廖姓闆娘毆打同住蔡姓繼女，但基於長期不滿乃萌生犯意而痛下手殺害闆娘，被告以暴力方式宣洩自身不滿，造成廖姓闆娘死亡，所作所為難獲國民法官客觀上之同情。

國民法官審議庭認為，被告為高職畢業之智識程度，理當知悉尋正當方式解決與他人之紛爭，非訴諸暴力，然卻將廖姓闆娘推落3公尺深之圳溝，還徒手將其掐扼至斷氣，造成死亡之結果，行兇過程中本有多次機會可終止犯行，卻仍執意為之，可謂殺意堅決，行兇後未立即離去，協助引導救護車至案發現場，顯見良心未泯，犯罪後始終坦承犯行，坦然面對自身過錯，在庭訊時曾向廖姓闆娘女兒表達歉意，難認有何積極彌補過錯之行為，兼衡被告行兇動機係因長期與闆娘不睦，行兇前受到闆娘之言語刺激而犯行，審議庭審結依殺人罪，判處李姓男子有期徒刑12年，本案仍可上訴。