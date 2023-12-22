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社會 社會焦點 保障人權

快訊／海虎艦3人落海逾22小時　洋流暗湧...將擴大往澎湖方向搜救

▲▼海虎潛艦官兵落海失蹤，海巡署全力搜救 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲海虎潛艦驚傳6官兵不慎落水，目前仍有3人失蹤，持續搜救中。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍艦，21日下午發生落水意外，導致陳姓少校等穿著救生衣的6人不慎落水，目前3人仍失蹤。有漁民指出，受到潮汐洋流關係，可能會把落水人員往澎湖方向帶，海軍艦隊指揮部發言人政戰主任林傳盛少將表示，這部分都會列入搜救考慮因素。

林傳盛指出，海虎軍艦已於本（22）日5時37分返港，6時將受傷人員全數送抵醫院診治，目前意識清楚，生命跡象穩定，10時30分止落水3人仍持續搜救中。

▲▼ 海軍艦隊指揮部發言人政戰主任林傳盛少將 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲海軍艦隊指揮部發言人政戰主任林傳盛少將進行說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

林傳盛說，人員是分3批上甲板，由於湧浪過大，陸續造成6人落水，救起的3人中，1人今天送醫，其餘2名落水人員，昨天視訊狀況穩定，目前仍在岳飛艦上，預計今天會返港。

林傳盛表示，當時在甲板上有11人，有6人落水，初步調查，海虎軍艦登甲板人員均依規定穿著救生衣，佩掛安全索，惟現場湧浪過大，造成安全索撕裂，致人員落水。

▲▼海虎潛艦官兵落海失蹤，海巡署全力搜救 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲海虎潛艦官兵落海失蹤，海巡署全力搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對漁民指出，受到潮汐洋流關係，可能會把落水人員往澎湖方向帶，是否會擴大或更動搜索範圍？林傳盛表示，這部分都會列入搜救考慮因素。

艦指部強調，會持續把握黃金救援時間，由海軍及友軍水面、空中兵力持續搜救，不放棄任何機會。

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