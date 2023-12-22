湧浪猛襲海虎潛艦！「3官兵墜海失聯」艙內2傷　醫院曝傷勢

▲海虎潛艦艙內受傷官兵傷勢曝光。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者賴文萱、戴若涵／高雄報導

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍艦21日下午發生落水意外！軍艦執行任務期間裝備脫落，實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，陳姓少校等穿著救生衣的6人不慎落水，目前3人仍失蹤。據了解，事發當時艙內另外有2名官兵撞傷，受有骨折傷勢，經送醫治療後已無大礙。

事件發生後，海軍艦隊指揮部隨即成立緊急應變中心，派遣S70-C反潛直升機、主艦隊。而空軍六聯隊也派出C-130投擲照明彈，協助搜救。

至於海巡署除了事發時正在海上執勤的旗津艦投入搜救外，也加派台南艦、巡護七號、高雄隊10075艇等，共有3艦1艇前往現場救援，並由海軍統籌調度搜救規劃，第一時間陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官等3員已被救起，目前搜救時間已超過17小時，仍未尋獲落海的林姓士官長及顏姓、張姓士官。

國軍左營總院主治醫師洪恭誠指出，22日清晨5時許、6時許，5名官兵被分成兩批送醫，其中一批為落水的3人，另一批則是艙內受傷的2人，5人生命跡象均穩定，目前收治病房觀察中。

洪恭誠表示，艙內受傷的官兵傷勢為手掌骨折，因開放性骨折怕會感染海洋弧菌，因此先施用抗生素治療，稍後再進行手術。海軍司令目前也在醫院待命，至於詳細官兵傷勢，院方指出，還需要進一步確認、治療。

▲海虎潛艦6官兵不慎落水，目前仍有3人失蹤。（圖／ETtoday資料照）