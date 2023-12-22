路邊驚見「42萬支票」！　內行揭恐怖真相：不要撿

▲一張金額高達42萬元的支票掉落在路邊，網友紛紛勸阻原PO不要撿，以免惹禍上身。（圖／擷取自Facebook／南投人聊天室 2.0）



圖文／CTWANT

近日有民眾發現，位於南投縣中寮鄉永平路上，有張支票掉落在路邊，沒想到上前一看支票金額竟高達42萬元，消息一出引起討論，網友紛紛勸阻「不要撿」，背後恐怖真相曝光。

該名民眾在臉書社團「南投人聊天室 2.0」曬出支票照片，並發文直呼「誰的支票掉了？」照片中可見，支票面額為42萬元，開票日期是今年12月15日，且是在台灣中小企業銀行開立的支票。

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貼文曝光後，網友急籲別撿，「沒事時没事，有事時就知道麻煩」、「不要撿不會有事，有人故意在捷運站有攝影機的位置，故意留下悠遊卡，等有人撿走後報警處理，最後撿走的人與當事者和解賠償數千元（都市有人靠這樣謀財）。」不過也有人透露，該張支票已被妥善保管，「已送至中寮分駐所，遺失者請至中寮分駐所領取。」

事實上，先前曾有類似案例，一名屏東民眾在夜市撿到整捆「金額高達10萬元」的千元大鈔，將鈔票送至警局後，才被警方告知這是詐騙新手法，若有民眾拾獲現金卻私自占有，有心人士便會趁機報案，以賺取理賠金。

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