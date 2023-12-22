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第一天上班被「拉去整形」！女大生工作6天秒被迫離職…暗黑套路曝

▲▼大學生入職第一天被推上手術台，背負分期貸。（圖／翻攝自封面新聞）

▲大學生入職第一天被推上手術台。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川女大生近日入職一家醫美機構，沒想到工作第一天就被同事慫恿她整形手術，並簽訂了高額的分期貸款合約。術後復工被全部同事挑剔、邊緣化，僅工作幾天便不得已離職，「現在回頭再看，（對方）就是拿著提供工作的幌子套路我去貸款整形。」

據《封面新聞》報導，11月16日，女大學生小陳收到詩麗堂高妍美容科技經理羅女士面試邀約。這份前台接待崗位提供的薪資不錯，工作也輕鬆，小陳添加了對方微信進一步溝通。

添加小陳的工作人員名為麗麗，麗麗稱，無責任底薪為4100元（3000元的無責底薪+500元住房補貼+500元餐補+100元交通補貼），面試工作地點為羽禾醫療美容。

當天下午，小陳赴約面試。她印象中，工作人員全程都很熱情，還問對整形有無興趣、是否會整形之類的話題，「我畢竟面試的是醫療美容公司，因此對於這些問題並沒有覺得奇怪。」

▲▼大學生入職第一天被推上手術台，背負分期貸。（圖／翻攝自封面新聞）

▲大學生入職第一天秒背分期貸。（圖／翻攝自封面新聞）

過程中，小陳主動表示還沒有畢業，但對方說不介意。當天下午，小陳便收到了offer，並被告知需經過培訓合格才能正式入職。11月20日，小陳到羽禾醫療美容開始培訓，一切很順利，當晚有人事通知她次日入職。

21日，小陳辦理入職手續簽了勞動合約，「當時沒細看合約，事後細看才發現不對勁。」簽完合約，2名工作人員一直用整形後為工作加分等理由給她洗腦，說服她整形，「我還沒有畢業，沒錢整形，以後有錢了再考慮。」小陳的話並沒讓對方死心，而是繼續慫恿小陳可以選擇分期貸款來整形。

之後，自己是如何一步步選擇貸款、走向手術台的，小陳也說不清楚，她只知道在被反復勸說過程中，人就被帶去進行面診。她回憶，隨行的工作人員直接將自己的手機拿去下載了貸款App，跟著步驟，最後自己背上了分24期，共2.5萬元人民幣（約新台幣10.66萬元）的貸款。

「院長親自操刀、內部價格優惠……，」小陳被帶去拍片、抽血、尿檢、鼻部整形手術，麻醉褪去已經是當晚8點。小陳回想起不由自責起來，「一套流程下來行雲流水，根本沒有機會拒絕。」

術後，小陳休息了半個月。12月7日，她回到羽禾醫療美容上班，上了2天，小陳被安排獨自待在一個小屋子，好像邊緣人一般，同事總是有意無意貶低她，「他們一起說因為我工作能力差勁，一個談好的客戶被搞砸，還拖累同事賠錢。」小陳覺得不對勁，上網發現有其他人跟她一樣在這家公司遭遇類似的事情。

許多受害者吐槽，「假借招聘的幌子要求人家做項目」、「pua應屆畢業生貸款整形」、「出了問題甩鍋」。

▲▼大學生入職第一天被推上手術台，背負分期貸。（圖／翻攝自封面新聞）

「實際上公司並不需要前台接待的職務。我個人懷疑，找工作是假，只是一個幌子將我騙去貸款整形，入職後開始找茬，找機會開掉自己」，小陳有自己的懷疑，但覺得沒有證據證明自己被騙了，不敢報警，只能認栽。

12月10日，小陳從羽禾醫療美容辭職，結算工資時，她發現了勞動合約上的貓膩。當初微信上承諾的基本工資4100元，結果細看勞務合約，上面寫的卻是月薪3000元。最終，小陳6天班結算工資僅690元。

小陳心情很低落，此次求職經歷她只能歸咎於自己沒有社會經驗，稀裡糊塗被套進去了，「本想早點工作減輕家裡負擔，結果反背上幾萬的債務，這個錢只有掙錢慢慢還。」12月18日，對於小陳的經歷，工作人員回應稱並不知情，也不知道醫院有分期貸款整形的業務。

給小陳發來面試邀請的是詩麗堂高妍，最終去面試入職的卻是羽禾醫療美容。據悉，詩麗堂高妍（成都）美容科技公司為成都詩麗堂美容科技100%控股。對此，詩麗堂總部負責人表示，公司發布招聘資訊很嚴格，最近沒有招聘過前台接待崗位，目前判斷是假公司發布的，接下來將聯繫平台核實後並採取相應措施。

巧合的是，在媒體聯繫涉事的醫美機構後，有工作人員主動聯繫上小陳，表示可以退還部分費用。

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