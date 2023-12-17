女大生遭爆激戰多人！　前男友公布「50頁PTT」出軌鐵證：1腳踏10船

▲中國網路瘋傳一名外表清純的女大生，私生活混亂甚至「腳踏10條船」。（圖／翻攝自星島日報）

圖文／CTWANT

人不可貌相！中國網路瘋傳一名男子爆料前女友疑似出軌證據，控訴對方和其他人有不正當關係，甚至「1腳踏10船」，將這些瘋狂行為製作成50頁PPT，公諸於世。

據《星島日報》報導，被爆料的是廣州揭陽職業技術學院21級電商3班周姓女大生，外表清純甜美，卻出現各種露股煽情對話、開房紀錄和不雅照。男子指控，和周女交往多年，偶然發現女方手機內存有多個和其他人開房的紀錄，還有多段不雅影片，才驚覺周女和至少10名男子長期有不正常關係。

▲男子偶然發現周女手機存有各種出軌紀錄。（圖／翻攝自星島日報）

不只如此，周女還和閨蜜分享性事、戰績，並以「睡到優質男人」為榮，還擔心發生不安全性行為，會感染性病。此外，男子更爆料，某次和周女外出旅遊時，有人把照片傳給其他男生，又以發生關係為獎勵，要求多名男子付錢購物，還有人被騙得團團轉，直接把自己的獎學金轉給周女。

消息一出，引發熱烈討論，網友紛紛留言：「天使雞」、「男有渣男，女有渣女，世途險惡」、「誇張」、「專業綠茶妹」，不過也有人認為，前女友私生活混亂，但不需要因為得不到，而變成愛的復仇工具，「不如放手及勸對方勿過著荒誕生活啦！」

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