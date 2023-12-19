19歲明星級女大生背包忘公車上　警幫找回...開心喊：要寫在論文

記者白珈陽／台中報導

台中市1名神似歌手路嘉欣的19歲女大生，日前搭公車時睡著，下車時不慎將自己的背包遺留在車上，她焦急地向路口值勤的員警求助，警方透過台中市公車APP追蹤公車動態，再駕駛警車將女大生載到公車總站找尋背包，最後順利尋獲，活潑的女大生開心直呼「超級感謝！」，並主動與警方合照留念。

▲女大生主動跟警方合照留念。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，江姓女大生是中國醫藥大學的學生，15日從學校搭公車前往台中中區，不過搭車途中卻不小心睡著，到站時慌忙下車，不慎將後背包忘記放在車上。

因包內放有平板電腦、考試講義資料等物，江女非常著急，此時她看見台中市第一警分局繼中派出所的2名員警正站在路口執勤，她立即上前求助。

員警聽聞江女狀況，先詢問她搭乘公車的班次、行徑路線，利用台中市公車APP掌握該輛公車動態後，得知公車已到達公車總站，警方馬上聯繫站務人員，留意有無遺失的背包，並駕駛警車將江女載至公車總站。

▲女大生焦急尋找背包。（圖／記者白珈陽翻攝）

在站務人員及警方的協助下，終於找到江女的背包，確認包內物品都還在的江女，十分感謝警方的幫忙，主動提出希望能與員警合影留念，甚至說這次的經歷，可以寫進她的論文裡。

▲女大生說，這次的經歷可以讓她寫進論文。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第一警分局長吳燕山呼籲，民眾外出時需注意隨身行李，如搭乘市區公車不慎遺失物品時，切勿慌張，請仔細回想搭乘路線與上下車的時間點，可就近請求助於站務服務人員或請警察協助找回，亦可撥打市區公車相關客服中心專線協助尋找，以便早日尋回失物。