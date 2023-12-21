全民夯醫美！　海芙音波媚必提2024年必學保養對策

▲小優日前上電視大方分享自己進行海芙音波媚必提的療程心得。（圖／翻攝自《女神在線》網路節目）

消費中心／綜合報導

近年來，台灣的年輕用戶越來越傾向於使用以視覺為主的社交媒體（如Youtube、Instagram、Tiktok等），不少人為追求分享完美照片而花大量時間進行修圖，也容易產生容貌焦慮的比較心態，促使許多消費者尋求醫美幫助，期望改善外貌來重拾自信。根據調查，在台灣曾接觸醫美的總人數為全球國家排名第六，緊追韓國在後，也說明亞洲消費者對醫美保養的需求逐年增加，尤其連帶男性消費比例的提高，讓整體消費年齡層從原本25至40歲，擴大到18～60歲。其中，希望透過醫美科技幫助去達到更佳清潔、保濕、五官比例微調或緊實拉提等效果的消費者更不在少數。

詠美時尚診所倪宗亨院長日前在《女神在線》網路節目上，分享「2023年末微整排行榜」，指出第三名是替肌膚進行深層清潔及注入水分的「水飛梭療程」；第二名是透過注 射填充，達到臉部比例和諧的「玻尿酸」、「肉毒」；而第一名則是透過超音波熱能達到能量傳導，能延緩老化的「音波拉提」。

藝人小優也在該節目分享自己前陣子進行2023年話題療程「海芙音波媚必提」，她說自己是在今年金鐘獎上被該品牌代言人的蔡淑臻近乎無死角的臉部狀態及氣場驚艷到，同時現場來賓直呼「真的不會有醫師的臉蛋狀態這麼好」。小優也直言自己做醫美最怕的就是恢復期這件事情，她說自己剛打完海芙音波媚必提後的一至兩週，臉上幾乎沒有什麼傷口，回家也只做保濕及敷面膜等簡單程序，而身旁的朋友及工作人員也未察覺到她有進行醫美的痕跡。但是過了約兩至三個月後，她發現臉部緊實拉提的效果越來越明顯，自己在拍照時也不太需要開美顏濾鏡了，這樣的變化讓她推薦現場來賓一定要試試這「音波界的愛馬仕」。

▲海芙音波媚必提產品規格全面升級，適合所有追求緊實拉提的愛美者。（圖／翻攝自《女神在線》網路節目）

倪宗亨院長指出海芙音波媚必提延續音波既有的高能量聚焦超音波原理，也帶來全新的微脈衝技術及連續聚焦模式。在2種輸出模式的基礎下，探頭規格擴大至10個，加乘下來共20種的治療模式，能做到不分臉型、年紀、膚質、皮膚組織厚度的完全適應個人問題的高階療程精緻規劃。倪宗亨院長特別提到海芙音波媚必提的圓周探頭，優化於直線型探頭還是無法完全克服的骨突問題，能360°完整貼合在皮膚表面，並每秒400～700萬次的超音波震盪將專用的DSB保濕透亮精華鎖在基底層，讓音波拉提效果更大化。

▲倪宗亨院長強調一定要從海芙音波官網選擇認證診所治療，醫療安全前提是愛自己。（圖／翻攝自《女神在線》網路節目）

現場的來賓驚呼連連，他也提醒大家，即使是好的機器還是需要視醫師操作的熟練度和「原廠認證」的重要，消費者一定要在診所確認將要施打在自己臉上的探頭，是不是都有「雷射防偽標籤」、機身上的「原廠雷射標籤」、診所是否有原廠頒發的「認證診所證書」以及「查詢海芙音波認證診所」。正逢醫美年末旺季，在市面上有很多低價水貨、來路不明的偽變造探頭，倪宗亨院長說明任何醫美療程都必須貨真價才會實，在治療前一定要夠愛自己，才能遠離不必要的醫美風險。