恐怖巨浪！郵輪窗戶爆開「水淹駕駛室」整艘失去動力　載397人漂流

▲挪威海達路德集團（Hurtigruten Group）一艘郵輪「莫德號」（MS Maud）在北海失去動力。（圖／翻攝自hurtigruten.com）

記者張寧倢／編譯

一艘挪威郵輪「莫德號」（MS Maud）21日在北海（North Sea）上航行時遭遇猛烈風暴而失去動力。據丹麥當局與船東表示，風浪擊破了駕駛室所在的艦橋的窗戶，導致整艘郵輪停電，雖然引擎能正常運轉，但導航系統與雷達都中止運作，無法航行。船上載有266名乘客與131名船員，共397人，所幸無人受重傷。

根據路透社報導，這艘「莫德號」郵輪屬於挪威海達路德集團（Hurtigruten Group）旗下的HX郵輪公司，船隻於21日從挪威西南部的弗盧勒（Floroe）離港，原定22日抵達英國艾塞克斯郡的港口城市提伯利（Tilbury）。

丹麥聯合救援協調中心（Danish Joint Rescue Coordination Centre）21日表示，「莫德號」航行在距離丹麥西海岸約200公里、距離英國東海岸約330公里處時，強風吹爆了艦橋的窗戶，加上巨浪襲來，導致海水灌入而引發停電。艦橋是整艘船的駕駛主控室，也是船長、大副與舵手等主要指揮控制人員的所在位置。

▲「莫德號」目前暫時改由人為操縱，但仍無法航行，只能使用拖船救援。（圖／翻攝自hurtigruten.com）

丹麥救援中心一名發言人表示，「船上已失去動力。主引擎正常運作，但導航系統與雷達失靈。」船東海達路德則在電子郵件中表示，21日下午收到「莫德號」報告稱，在遇到一次異常的大浪後，船上暫時失去了電力，現已確認沒有乘客或船員受到嚴重傷害，客輪狀況也維持穩定。

報導指出，目前「莫德號」暫由人工操縱，但無法航行。民間救援公司Esvagt的一艘拖船已於抵達現場，協助這艘郵輪導航，直到該船被拖至港口。海達路德並不認為「莫德號」有任何危險，因為「如果船長這麼想，他會要求撤離（人員），但他沒有。」丹麥氣象單位表示，當地21日稍晚遭遇了一場風暴，從西北部吹來強度達颶風等級的陣風，預計強風天氣將持續至22日。