ET民調／萬里老家拆彈失敗？　政見會後賴蕭50-59歲、中部地區大跌

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選首次政見發表會日前落幕，《ETtoday民調雲》22日公布最新民調，民進黨賴蕭配36.2%保持領先、國民黨侯康配34.8%緊追、民眾黨柯盈配20.7%墊底。不過，值得注意的是，賴清德雖拋出公益信託為自己萬里老家解套，但似乎未能吸引選民，與前次調查相比，50到59歲掉了8.6個百分點，中部地區支持度也掉了5.9個百分點。

根據《ETtoday民調雲》調查，賴蕭配支持度36.2%、侯康配支持度34.8%、柯盈配支持度20.7%，前兩名的賴蕭配與侯康配支持度差距僅1.4個百分點，選戰膠著。至於大選不投票或投廢票有1.9%、不知道6.3%。

▲ETtoday最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供，下同）

相較《ETtoday民調雲》前次調查（2023年12月18日至19日），各組候選人支持度變動不大，賴蕭配支持度由前次35.9%微幅提升0.3個百分點至本次36.2%；侯康配支持度由前次34.7%微幅提升0.1個百分點至本次34.8%；柯盈配支持度則由前次19.6%微幅提升1.1個百分點至本次20.7%。

然而，進一步交叉分析發現，賴蕭配雖在南部地區（45.7%）、30-39歲（34.2%）、40-49歲（39.7%）族群仍維持領先，但在原本較弱的50-59歲族群又再掉了8.6個百分點，來到29.7%，侯康配則在該族群拿下46.8%，較上次增加4.9個百分點。值得注意的是，賴蕭配在中部地區跌了5.9個百分點剩31.5%，侯康配33.6％反超賴蕭配。

至於看好度，有47.0%民眾看好賴蕭配會當選2024總統與副總統，29.6%看好侯康配，12.8%看好柯盈配，另有10.6%表示不知道/沒意見。

不過若被問到三組候選人中，絕對不會投給哪一組？調查結果顯示，有42.3%民眾表示不會投給賴蕭配，25.6%絕對不投給侯康配，而絕對不投給柯盈配者則有20.1%，另有12.0%的民眾表示不知道/沒意見。

此次民調為《ETtoday民調雲》於12月20日至21日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1,217份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%。經費來源是《ETtoday新聞雲》。