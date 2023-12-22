街訪挑戰「人生兩難」哪個慘！民眾一致崩潰「沒有網路」最難忍受

消費中心／綜合報導

你是否曾經在日常生活中遇到令人白眼翻翻的情況？遇到什麼事情會讓你最崩潰呢！街訪突擊隊來到街頭找民眾玩「人生兩難二選一」，直接出幾個選項讓民眾選出哪個是最悲劇、最不能接受的情境，找出大家生活中最不願意發生什麼事情！

「電視打不開VS家裡斷水斷電」，多位民眾沒有想太久都選家裡斷水斷電，「生活資源都沒有了」、「什麼都不能做，我真的不行」、「電視打不開大不了用手機、平板就好」，想到不能洗澡、不能做些平常習慣做的事情就覺得不能接受。緊接著問「家裡斷水斷電VS出門忘記帶錢包」的二選一，民眾的反應開始出現分歧，有人覺得沒有錢可以用手機支付或是跟朋友借錢就好，還是斷水斷電比較痛苦，也有人覺得出門在外錢就是一切，沒有帶錢包出門比較痛苦。

「沒有帶錢包VS聯絡不到另一半」，沒想到男生和女生民眾想到聯絡不到另一半臉色就暗了下來，都毫不猶豫選「聯絡不到另一半」比較崩潰。其中一位女生分享之前聯絡不到另一半發生的驚嚇事件，「我男朋友每天開車上下班，他是個大路痴，有次LINE聯絡不上他，打開定位看到他在MOTEL附近繞，嚇到以為男友偷吃，之後聯繫上了男友，才知道他的網路訊號太差，那時候導航出不來、LINE也沒訊號正在迷航中」，有了這次可怕的經歷他才趕快去升級5G網路後順到爆，也不敢再拿網路訊號不好來當藉口。

「聯絡不到另一半VS沒有網路」，這一題一出，所有民眾都選擇「沒有網路」比較慘，不能上網打遊戲、追劇生活變得很無聊，「男朋友怎麼比得上這些東西，當然是娛樂比較重要」，一心很怕男友失聯的女性民眾更是生氣說「沒有網路當然比較嚴重，男朋友再用這個理由整天搞失蹤不就爽到他！」，所以這位女性民眾得意說「我前年換手機的時候已經直上5G網路，去任何地方都Call得到男友，連到山上露營其他電信都收不到訊號，我還有訊號可以跟他視訊，覺得最爽」。民眾一致認同「沒有網路」比較可怕，沒辦法看影片、玩遊戲、傳訊息要怎麼過一天，他說「沒有網路真的會瘋掉！後來直接換中華電信，選擇手機＋5G上網後真的有差，就連前幾週去蘭嶼，上面只有中華電信有訊號，網路順很多」，這一次「人生兩難二選一」遊戲結果，最後勝出的崩潰選項是「沒有網路」。。

從民眾們的回饋來看，反應了網路品質的重要性，中華電信已經連續6年榮獲國際權威機構認證，可以滿足用戶們這方面的需求，不論是行動網路或是網路涵蓋都是全台第一名，根據最新的Speedtest行動量測報告指出中華電信的5G下載速度高於全台其他電信業者平均網速1.7倍，中華電信5G網路擁有5G最廣涵蓋、最佳行動涵蓋、最佳遊戲體驗等優點，不管怎麼用都是又順又快，如果有家人或朋友想要換手機或續約，現在申辦中華電信的聖誕節5G方案，換5G手機或是月繳999元以上的方案，不僅手機可以折價、還能獲得超多Hami Point，1點等於1元，可在Hami Go商城使用這些點數換取各式實用的生活商品，滿足生活品質的期待。

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