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2024臺灣氣候行動博覽會　中華電信結合創新應用落實生物多樣性

▲2024臺灣氣候行動博覽會日前在台中科博館展開，中華電信在博覽會中以「永續精采，世代前行」為主題，展現結合資通訊技術，如何因應氣候變遷並落實生物多樣性保育，受到許多民眾關注。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者蒲世芸／採訪報導

讓民眾期待已久的「2024 臺灣氣候行動博覽會」日前在台中科博館熱鬧展開，其中中華電信在博覽會中以「永續精采，世代前行」為主題，積極呈現結合資通訊技術，因應氣候變遷落實生物多樣性保育等承諾，建構自然生態的正向典範。

▲2024臺灣氣候行動博覽會 中華電信結合創新應用落實生物多樣性▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲現場設置了趣味闖關挑戰，吸引大小朋友目光。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

中華電信經營規劃處資深管理師陳育凱提到，「中華電信在全臺建設了很多基地台，今年就基地台對自然的影響進行了相關風險評估，深綠色旗子是我們鑑定出來對於自然影響比較大的部分，所以第一階段會以這個為優先來進行相關復育的工作；下一階段是淺綠色旗子會去進行一些保育措施；另外還可以看到紫色旗子的地方，是今年特別做了黑面琵鷺的AI辨識。」

▲▼台中中華電信

▲中華電信經營規劃處資深管理師陳育凱，解說以不同顏色旗子標示對基地台復育工作的進度。

▲▼台中中華電信

▲中華電信臺南營運處總經理蔡旻宏，展示全臺首創AI自動辨識黑面琵鷺監測系統。

中華電信打造了全臺首創AI自動辨識黑面琵鷺監測系統，以中華電信5G高速傳輸網路，結合工研院開發AI辨識演算法，為黑面琵鷺全天候守護。中華電信臺南營運處總經理蔡旻宏進一步說明，「黑面琵鷺是瀕危的物種，全球三分之二會飛到台灣來，中華電信利用AI科技來做濕地的復育，特別利用電子圍籬跟AI辨識技術，來做對於人和犬隻的驅離；第二方面也透過AIOT的平台，建構水位監測，提供很好的生物鏈；第三則可運用科技自動計算黑面琵鷺的數量。」

▲2024臺灣氣候行動博覽會 中華電信結合創新應用落實生物多樣性▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲攤位人員對參觀民眾解說AI自動辨識黑面琵鷺監測系統。

現場還設置了許多有趣小遊戲與闖關攤位和民眾互動，透過趣味挑戰，深入了解中華電信在科技減碳、創新節能等方面的智慧解決方案，以及中華電信ESG永續與保育目標。來到現場一同參與的民眾提到，「一直很想了解每一個企業對於氣候變遷，會有什麼樣的應對方法，而來到中華電信的攤位以後，了解到中華電信的目標包括2030年碳排放要減半，然後2045年時要達到碳排放歸零，我覺得這是一個很好的企業目標。」

▲2024臺灣氣候行動博覽會 中華電信結合創新應用落實生物多樣性▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中華電信致力於生態場域復育和百種保育計畫。

中華電信致力以科技創新支持生物多樣性保育及應對氣候變遷，期盼為社會創造永續價值，成為以永續發展為基礎的國際標竿企業。

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