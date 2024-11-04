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中華電信攜手戴資穎、泰雅部落　共同守護竹林生態永續

▲中華電信攜手戴資穎、泰雅部落，共同守護竹林生態永續。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者黃稜涵／採訪報導

小朋友穿著泰雅族傳統服飾，用部落歌謠為活動揭開序幕，中華電信攜手 中華電信永續發展傳播大使戴資穎，深入桃園市復興區，共同啟動「泰舊換新 竹構未來」專案，未來4年，將撫育超過33公頃的竹林，與竹林周邊泰雅族部落團體合作，共同守護竹林生態永續。

▲▼中華電信攜手戴資穎、泰雅部落 共同守護竹林生態永續。（圖／記者謝盛帆攝）

▲中華電信攜手中華電信永續發展傳播大使戴資穎，深入桃園市復興區，共同啟動「泰舊換新 竹構未來」專案。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

▲▼中華電信攜手戴資穎、泰雅部落 共同守護竹林生態永續。（圖／記者謝盛帆攝）

▲小朋友穿著泰雅族傳統服飾，用部落歌謠為活動揭開序幕。

中華電信董事長簡志誠表示，「希望未來4年，桃園市復興區能夠撫育總共33公頃左右的桂竹林，希望每一年至少都要有8公頃，我們更看重的是永續經營的理念，透過這樣的計畫與地方合作，我們不僅保護環境，增加當地就業機會，並促進社會與經濟的全方位發展，也是中華電信在追求科技進步的同時，始終堅守的社會責任，我們希望通過這樣的活動，讓大家了解，竹材永續經濟的潛力無限，達成自然資源永續利用與促進綠色循環經濟發展的共同目標」。

▲▼中華電信攜手戴資穎、泰雅部落 共同守護竹林生態永續。（圖／記者謝盛帆攝）

▲中華電信董事長簡志誠指出，希望通過這活動，達成自然資源永續利用與促進綠色循環經濟發展的共同目標。

簡志誠董事長和戴資穎走進竹林地，實際了解竹林對生態平衡、竹材資源應用的重要性，戴資穎指出，她兩次都是參加中華電信的活動，才可以去到植樹的地方，「很開心來到這片竹林，我其實比較少有機會，可以出來看到這樣子的景象，其實台灣是很美的」。

▲▼中華電信攜手戴資穎、泰雅部落 共同守護竹林生態永續。（圖／記者謝盛帆攝）

▲戴資穎表示，她比較少有機會可以出來看到這樣子的景象，其實台灣是很美的。

▲▼中華電信攜手戴資穎、泰雅部落 共同守護竹林生態永續。

▲桃園市復興區未來4年，將撫育超過33公頃的竹林。（圖／ETtoday資料照）

竹林的固碳效果比一般樹木多了2到3倍，還能做成各種產品，而戴資穎的耳環就是用竹子做的，戴資穎透露，她其實有拿到3副竹子做的耳環，她覺得每一副都很好看也很喜歡，所以決定兩邊戴不同的。友順竹業負責人林志仁(阿山)說明，「戴資穎所戴的耳飾，用竹園剩下的竹子製成的，桂竹有一種天然的色澤感，沒有經過任何上色很漂亮」。

▲▼中華電信攜手戴資穎、泰雅部落 共同守護竹林生態永續。（圖／記者謝盛帆攝）

▲戴資穎耳環是用竹林做的，戴資穎直呼「很好看、很喜歡」。

中華電信致力推動ESG永續發展，自2022年與農業部林業及自然保育署合作8年15萬棵造林計劃，攜手戴資穎於全台植樹至今種下41,415棵樹，未來持續朝目標邁進，推動生態棲地保育，維護生物多樣性更減碳護地球，並號召民眾將永續落實日常，加入環保行列，一同共創美好永續未來。

▼中華電信自2022年起，攜手戴資穎於全台植樹至今種下41,415棵樹，未來持續朝15萬棵樹目標邁進。

▲▼中華電信攜手戴資穎、泰雅部落 共同守護竹林生態永續。（圖／記者謝盛帆攝）

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