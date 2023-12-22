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年末美出新高度！專業皮膚科醫生統計「快、狠、準」療程最受歡迎

年末美出新高度！專業皮膚科醫生統計「快、狠、準」療程最受歡迎 。（圖／業者）

▲板橋研知診所陳建名院長透露年末實現快狠準保養之人氣項目。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

叮叮噹～溫馨的聖誕節為年度派對大旺季，相關節慶活動聚會多，而在歡樂浪漫的氛圍中，不論男女都想閃亮登場、驚豔眾人，並留下好看的照片與回憶，說不定還能譜出美美的戀情。也因此許多人會尋求醫學美容快、狠、準的保養療程，板橋研知診所陳建名院長透露，確實12月的客量明顯增加，統計下來，大多偏向「緊緻」、「立體」類的醫美保養，除了希望能在聚會中有個人見人誇的「好臉色」，也希望用高顏值創造好運體質，為新的一年招來好運。

聚會時少不了近距離談話，且視線停留在臉上的時間也比較長，因此擁有一張好看、有元氣的臉顯得格外重要。陳建名院長偷偷透露，歲末保養旺季，基礎清潔保濕導向的潔比爾、撫平靜態紋路的肉毒桿菌素，溫和雕塑臉型的第三代海芙音波，是七成以上消費者指名的醫美療程，甚至也很多人直接一條龍保養，三個療程一起做，也完全不會相互影響。

陳建名院長進一步說明，其中又以金鐘視后-蔡淑臻代言的第三代海芙音波聲量最高，擁有7種不同深度的探頭，除了眼周細部、臉部、身體可以一機保養，除了緊緻拉提外，也同時帶有亮膚的自然效果！美麗不是光看局部，也要注重整體性，不只要遠看輪廓漂亮，近看也要淡化毛孔細紋讓膚質更好，因此會幫客人在預算允許的情況下規劃音波的治療發數，一般來說會優先改善下臉鬆弛、消除憔悴感，再者針對眼周緊緻，眉眼提拉後整張臉就能瞬間變得很有精神、元氣十足。客製化的音波配置在目前醫美市場上相對優勢，除了讓醫師在規劃上更有彈性空間，也讓消費者更能了解自己的專屬美感。

▲▼年末美出新高度！專業皮膚科醫生統計人氣項目公開。（圖／業者提供）

最後，板橋研知診所陳建名院長提醒大家，年末到農曆年前這段期間都算是醫美旺季，即使愛美當前，也不要因為以低價為優先，而選擇了低於市場普遍價格的院所，避免有使用水貨機或非原廠耗材來壓低售價的可能。陳建名院長為各位消費者宣導正確的音波療程觀念：音波療程的價格會與治療條數、合格與否、專業程度有關，在進行第三代海芙音波之前，消費者首要應先選擇正規合格的醫療院所，由專業的醫師評估諮詢，並明確清楚所需施打的範圍及條數。療程進行前也應主動認明使用的是貼有「原廠防偽貼紙」的儀器及探頭！除了顧及自身的安全性，也能讓保養效果最接近心中的理想值。

▲▼ 年末美出新高度！專業皮膚科醫生統計「快、狠、準」療程最受歡迎 。（圖／業者）

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