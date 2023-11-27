回歸美的本質！三豐診所x海芙音波媚必提實踐精準極簡美學

▲強調極簡美學、客製化服務的「三豐診所」希望讓客人忙碌的生活中實踐精準醫美、享受高效服務，以發掘最好的自己。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

現代人重視外在形象，帶動醫美科技蓬勃發展，然而儀器、技術不斷推陳出新之外，醫美服務終究要回歸美的本質－不只要美、更要美的適切。強調極簡美學、客製化服務的「三豐診所」堅持不推銷，並由醫師一對一為客人進行通盤性規劃，希望讓客人忙碌的生活中實踐精準醫美、享受高效服務，以發掘最好的自己，深度豐潤身心靈。

▲三豐診所院長盧采葳醫師。

三豐診所院長盧采葳醫師心中對於美有一套獨特的見解，她認為自我認可是一種絕佳的能量狀態，每個人都是獨一無二的，無論是好是壞，只要懂得欣賞、能夠坦然接受的樣貌就是美。盧采葳醫師也點明「極簡」是三豐診所的核心價值，並將時下流行的「斷捨離」精神應用在醫學美容上，她強調要先「正確診斷」，依據每個人的需求分析原因，再用「正確儀器」作為精準的武器去治療，才能真正治本而不只是治標，盧采葳醫師強調：「極簡美學，就是要足夠了解自己，明白自己只需要哪些東西，不必過度花俏修飾，能找到最適合自己的青春方案」。

▲三豐診所極簡美學。

為了最佳化療程效率，三豐診所堅持選擇醫學美容市場上功能完善、配置齊全的醫材，以精緻、優越的出發點來服務客戶，盧采葳醫師說明，近期引進的新機種「海芙音波媚必提」，為海芙音波系列的旗艦機型，乘坐海芙音波十年來進化的風帆：七種深度的完整配置，突破市場上舊有音波的能量與深度規格限制，同時也能指定加熱電波無法觸及的肌膚深度，對於脂肪位移、深層老化的群族皆能精準保養；旗艦機海芙音波媚必提採用創新的微脈衝技術，使治療的熱凝結點從17點發展到417個密集成線的聚焦點，除了指定層次加熱，也相對達成容積式受熱應用；另外，雙把手的寬式探頭，加上海芙音波媚必提全新搭載的圓周探頭，以環狀連結熱能聚焦，活用在臉部身體不容易達到的鬆弛死角，共可高達20種治療模式，全方位兼具點、線、面的治療曲線，讓受熱面積更為緊密、扎實，達到客製化的音波治療。

▲「海芙音波媚必提」為海芙音波系列的旗艦機型，可達到客製化的音波治療。

有鑑於來客多為對生活充滿熱情、具多重身分的忙碌菁英，無法經常回診進行短暫型醫美保養，因此三豐診所格外尊重客人的隱私與時間，堅持療程要持久且有效，院內不僅採一人一室，讓人在有限的時間內徹底放鬆，醫師也會親自制定個人化的高效率精準美學療程，盧采葳醫師形容：「就像牙齒矯正療程，只要按照中長期的美麗計畫按時到院，就能直接做好做滿」，貼心免去客人不必要的來回奔波，把省下來的時間花在更值得投入的事物上，以極簡優化為生命帶來豐盛的美麗。