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五、六年級同學會大無畏！醫透露「保養快速通關」安心當「老么」

▲▼五、六年級同學會安心當「老么」。（圖／業者提供）

▲想要明顯改善且長期維持外在狀態，許多人認為醫學美容保養相當值得投資。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

歲末年終聚會多，總是讓人帶著感恩和珍惜的心情，陸續開同學會約老同學敘敘舊，問候彼此近況。然而正值家庭事業兩得意的五、六年級生，溫馨的聚會有時也像一場人生成績單，誰的外表儀態保持最好、活得最漂亮，就能成為眾人矚目的焦點。無論任何年齡的女性，對於美麗都有至高無上的渴望，尤其是在50到60歲的階段，女性擁有最多的資源來呵護自己，綻放個人魅力。因此在歲末聚會上，除了交流生活近況，肯定少不了大聊妝品保養、養生飲食、運動療癒…等。然而，隨著醫學美容快速進步發展，話題當然也不會錯過：「你打過音波了嗎？」

想要明顯改善且長期維持外在狀態，許多人認為醫學美容保養是相當值得投資的，近年來醫美保養的訴求逐漸著重於輕鬆、快速、有效，然而其中非侵入且低修復期的電音波保養也成為主流，隨著第58屆金鐘獎完美落幕，金鐘視后蔡淑臻的「匿齡」保養也再度達到討論巔峰！蔡淑臻長期為海芙音波的代言人，第三代海芙音波自2018上市以來一直獲得穩定的好口碑，然而，根據醫美熱搜顯示，今年九月引進台灣的旗艦新機「海芙音波媚必提」在短短兩個月更成為高指名度的話題醫美。

▲▼五、六年級同學會安心當「老么」。（圖／業者提供）

▲蔡淑臻長期為海芙音波的代言人，今年九月引進台灣的旗艦新機「海芙音波媚必提」在短短兩個月更成為高指名度的話題醫美。

荃威健康美學診所院長黃農茵醫師說明，過去的第三代海芙音波已經具備7種不同的治療深度，是音波市場上探頭齊全的保養療程，如今暌違五年再推出的旗艦機型「海芙音波媚必提」，搭載專利MPT微脈衝技術，從舊有的17個熱凝結點，高速輸出成417個連續聚焦點，同時新增圓狀音波，打破直線施打的侷限，以點線面的聚焦方式達到全面性治療。海芙音波媚必提擁有十種探頭配置，雙重擊發模式，共可智能配置二十種的治療模式，可廣泛應用於臉部和身體雕塑，根據不同膚質、年齡、部位達到客製化的音波治療。

▲▼五、六年級同學會安心當「老么」。（圖／業者提供）

▲荃威健康美學診所院長黃農茵醫師說明海芙音波媚必提可根據不同膚質、年齡、部位達到客製化的音波治療。

「一機多效」的機能性保養為現代主流，每個人的肌膚狀況和改善需求各不相同，大方向利用音波進行年度保養，小面向則需衡量音波機型的全面性、客製化程度以及醫師的專業技術，黃農茵醫師再三提醒每一位求美者，在施打海芙音波前，可利用官方網站確認該診所是否為原廠認證的醫療院所，施打時也能主動認明儀器、把手、探頭上的原廠防偽標籤，確認操作醫師是否擁有合格認證證書，以保障自身權益。

荃威健康美學診所位於台北市南港區，以健保診所起家，不斷地精進、貼近民眾需求、更進一步引領突破南港區美容產業，至今集結美容保養、健康醫學、科技醫學、抗衰老、健保門診的全方位經營模式，由專業醫師、完善醫材為每一位消費者達到一條龍的需求。無論是想在老同學聚會中成為外貌最年輕凍齡的「老么」，還是想分享最新美容資訊成為大家感興趣的焦點，海芙音波媚必提就如同快速通關，引領科技新知的同時，也藉由荃威健康美學診所的專業悄悄為你顧及面子，完美自信的出席同學會，安心在冷冷的冬天感受友誼的溫暖，帶著美麗與希望迎接新的一年來臨。

▲▼五、六年級同學會安心當「老么」。（圖／業者提供）

▲荃威健康美學診所位於台北市南港區，以健保診所起家，不斷地精進、貼近民眾需求。

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