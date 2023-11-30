海芙音波認證診所再+1！晶翎美學診所專注客製你的美麗

▲11/26全新開幕的「晶翎美學診所」主打為注重自然美的消費者提供混合式高效的精準醫美服務。（圖／晶翎美學診所提供，下同）

消費中心／綜合報導

近年來電音波保養盛行，醫學美容趨勢轉以安全有效、無需照護期的療程為主，近期聲量極高的「海芙音波」，陸續成為許多求美者指名的保養利器，歲末年終聚會不斷，加上58屆金鐘視后-海芙音波代言人蔡淑臻的絕佳狀態，也讓海芙音波詢問度拉到最高峰，在聲量高居的同時，代言人蔡淑臻也不忘時時刻刻提醒消費者，對於醫療權益、正貨認證、合規診所的重要性！

近期海芙音波認證診所再+1，11/26全新開幕的「晶翎美學診所」主打為注重自然美的消費者提供複合式高效的精準醫美服務，晶翎美學診所傅筠醫師指出：音波為漸進式療程，效果會在施打完的一到三個月逐漸顯現，迎接農曆新年聚會最好提前3個月做準備，然而，在診所開幕的這幾天，就有許多求美者算好時機！加入音波行列，以客製化著名的海芙音波來養成新年青春肌。

▲傅筠醫師善於傾聽顧客需求，為愛美者客製化專屬美麗。

傅筠醫師說明，第三代海芙音波是藉由聚焦式超音波原理，利用不同深度的探頭，將能量精準作用於肌膚不同層次，根據不同層次的熱刺激，達到相對的反應效果。舉例說明：一般臉型的筋膜層坐落於4.5mm這個深度，筋膜層受到熱刺激會緊縮，進而達到輪廓線清晰的效果；臉型偏肉的人則可以透過6.0mm來雕塑脂肪組織，讓原本鬆弛、下垂的區域緊緻拉提，也會讓整體的視覺效果更年輕、顯瘦。海芙音波為醫學美容市場上探頭配置完善的儀器，甚至具有專利設計的2.0mm窄身探頭，針對眼周、嘴周等細部敏感區域達到高度服貼治療，比起過去的電音波更能一機多效滿足愛美者需求。

許多人擔心音波是否有疼痛感的疑慮，傅筠醫師認為只要是豐富經驗的專業醫師在正確施打的情況下，都可以避免不必要的疼痛不適，有任何問題當場和醫師反應也都能夠調整能量強度與擊發間距，第三代海芙音波除了能根據每位消費者的感受程度來智能調整外，施打的部位、深度、發數也皆能客製化搭配，若有預算考量也可以和醫師討論分階段施打或搭配其他複合式療程實現個人美麗目標。

▲「晶翎美學診所」醫師均獲得海芙音波原廠認證，為消費者提供了高度的專業保障。

「晶翎美學診所」醫師均獲得海芙音波原廠認證，為消費者提供了高度的專業保障，並以微整、手術、減重、大健康四大服務為主軸，致力於創造自然與優雅的健康平衡。傅筠醫師強調，晶翎美學診所秉持客製規劃療程，專業傾聽需求的理念，以有溫度的服務和精靈般的美感與藝術真誠對待顧客，讓所有愛美者能自信從容的在過年期間以及日常生活中綻放美麗。