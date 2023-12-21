桃園定點臨托服務再添一據點　臨托費每小時200元

▲桃園區中路四號社會住宅再定點臨托服務。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府社會局21日表示，桃園區居住人口激增，中路特區旁設有司法園區，配合年輕家庭移入與國民法官上路，以及支持家庭育兒，分攤家庭照顧負荷，社會局於桃園區中路四號社會住宅再開設一處定點臨托服務，提供桃園區家長為處理事務或喘息時使用，休息一下再出發，活力滿滿–照顧寶貝健康成長。

社會局表示，中路四號社會住宅設置的臨托空間，除符合幼兒安全托育環境及提供適齡適性教玩具外、窗戶亦布置色彩豐富動物圖樣，吸引幼兒注意力給予探索認識新環境，透過專業托育服務人員照顧下，幫助幼兒適應新環境及引導激發幼兒專注及觀察能力，進而促進幼兒各項發展。

社會局表示，桃園市定點臨托共開辦3處，服務對象為滿6個月至未滿6歲兒童，服務時間為週一至週五上午9時至下午4時，臨托費每小時200元，每次托育至少2小時為原則，歡迎有臨托需求的家長預約使用。

桃園市「定點臨托服務」資訊如下：

◎第二(桃園)區居家托育服務中心/03-3319967/中路四號社會住宅

(地址：桃園區國際路二段598-2號3樓)。

◎第三(楊梅、龍潭、新屋)區居家托育服務中心/03-2726916/楊梅一號社會住宅(地址：楊梅區中興路238號3樓之2)。

◎第四(中壢)區居家托育服務中心/03-4388098/中壢一號社會住宅

(地址：中壢區中山東路四段42號2樓)。