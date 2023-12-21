小吃店老闆被詐千萬！　彰化選前掃蕩槍賭詐毒...10天逮396人

記者唐詠絮／彰化報導

距離總統大選投票日逼近，彰化縣警局從6日至15日展開10天選前大檢肅掃黑、肅槍、打詐及緝賭、掃毒等4大專案行動，共查獲396名嫌犯到案，並起出霰彈槍1把、手槍2把及子彈48發，查扣不法所得價值近2千萬元，選舉賭盤28件35人，下注總規模達3億6,125萬餘元，並經警政署評核獲乙組第1名，成果豐碩。

▲彰化縣警局執行10天專案成果豐碩。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

彰化縣警察局針對可能為選舉賭盤簽注管道的六合彩、網路賭博及「推筒子」等非法賭博場所進行掃蕩，避免選舉賭盤影響選民投票意向，此次共計查獲選舉賭盤28件35人、實體賭場7件79人、六合彩賭博32件42人及網路賭博24件36人，共計91件192人，查扣133萬1,565元，清查網路賭博下注總規模達3億6,125萬餘元。

彰化刑大表示，另查獲的詐欺案件中，其中1件為年約40多歲小吃店老闆，11月至派出所報案，稱9月瀏覽臉書投資廣告後，加入LINE投資群組，並依指示下載投資股票APP，後又依詐騙集團指示，前後近10次至超商「面交」投資款項，金額達上千萬元，因被害人蒐尋防詐宣導資訊，至派出所諮詢，始發覺自己遭詐，經本局循線調閱相關資料，一舉查獲犯嫌12人到案。

據縣警局統計今年掃黑檢肅治平案件共50件309人，比去年增加25件87人；肅槍查獲各類槍枝53枝，比去年增加6枝；7次打詐專案共查獲詐欺集團122件650人，查扣不法所得價值總計9,383萬餘元，比去年增加79件322人，整體查緝成果近年來最佳，有效維護選前治安。

局長張國雄強調，本年度各項全國同步掃蕩專案，針對詐欺集團、賭博場所、轄內幫派、滋事分子及不法槍械強力掃蕩，亦是為維護2024年總統、副總統及立法委員選舉工作，防止幫派分子以暴力或其他不法手段介入競選及投票活動。