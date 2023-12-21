變造中獎發票成功兌獎6次...騙走2.8萬　彰化失業男這下慘了

▲彰化失業男變照統一發票兌獎被逮。（資料照片／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名林姓男子，因失業急需用錢，將多張過期發票，用剪刀裁剪黏貼當期中獎號碼，8次前往銀行兌獎，6次騙倒行員得手28,868元（獎金扣除所得稅），他再度前往兌獎時，被行員發現發票遭變造報警處理，彰化地院審理後，分依詐欺及偽造文書判處3月3月及5月，如果易科罰金須罰24萬元。

判決書內容指出，林男接連在今(2023)年1月4日持變造的中3獎1萬元的發票前往銀行兌獎，得手7960元；隔2天1月6日又拿著中4000元發票前往同一家銀行兌獎，這次被眼尖的行員逮到，報警抓人。但林男並沒有因此受到教訓，又於1月10日再變造一張61元購物發票，要兌領該期統一發票中3獎1萬元又被抓包。

▲彰化失業男變照統一發票兌獎。（資料圖／民眾提供）

檢警循線追查，林男變造兌獎發票不只３張，他還曾在被逮前，接續於2022年12月13日、15日、26日、30日、今年1月3日共持5張變照發票，兌獎成功得手20,908元。

法官審酌林男自白犯罪、犯罪日期相距不到一個月，足見被告多次以同樣手法犯案，顯見欠缺尊重他人財產權益及守法觀念，並考量到被告林男坦承犯行，告訴人也表示不願進行調解，迄今未賠償銀行損害，依行使變造文書罪分別判處3月、3月、5月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

▲彰化失業男變照統一發票兌獎。（資料圖／民眾提供）

中區國稅局員林稽徵所表示，財政部查核中獎發票有相關機制，若發現同一商家中獎率高，領獎對象為同一人，就會派員稽查，該案犯嫌極可能透過彩色影印技術，偽造二聯式中獎發票，但財政部亦針對二聯式發票做出防偽機制，例如故意打錯字，做記號等方式來作辨識。