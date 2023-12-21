好冷！彰化28小時63人送急診7死亡　65歲男餵雞倒臥田裡猝死

記者唐詠絮／彰化報導

冷氣團21日、22日襲台，彰化氣溫就像溜滑梯般陡降，依據消防局最新統計資料，光是昨天到今天中午，有63人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有7人到院前無呼吸心跳，7人經搶救都宣告不治。其中年齡最低的為一名住在田尾的65歲男子，下午3點到田裡餵雞，到晚上家人找不到人才發現倒臥在田裡。

▲田尾鄉65歲男子餵雞倒臥田裡猝死。（圖／民眾提供）

據消防局統計，昨(20日)至到今天中午，28小時內，全縣就有63件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有6名男性1名女性心跳驟停，到院前無呼吸心跳，6名男性當中，年紀最大的是87歲，年紀最輕的為住在田尾65歲男子，都屬於年齡偏高。另1名66歲男子久未起床，親友上前查看赫然發現無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。

消防局昨日晚間18時19分據報，田尾鄉光復路一處農田，有人倒臥田裡需要緊急救護，立即調派田尾消防分隊前往，到達現場發現是一名年約65歲男性患者，已經無意識無呼吸心跳，立即給予CPR、AED流程進行處理，並送往員基醫院救治，送醫後測量體溫約30度。

據悉，當時患者穿著外套及長褲，是否因入冬後溫差過大造成，消防局強調無法判別，也提醒民眾，保暖很重要，氣溫將再度下降，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，注意保暖，一旦發現有不適應早就醫治療，以免耽誤治療黃金時間。