ECFA部分關稅減讓遭中止！　陸委會警告中共：立刻停止政治操作

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸國務院關稅稅則委員會21日宣布，中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品的關稅減讓。對此，陸委會發言人詹志宏下午表示，中共一連串舉措嚴重違反國際正常貿易的處理程序與慣例，在所謂調查過程與公布的結果中，充滿不合理的說詞，扭曲兩岸互動的事實，「警告中共當局立刻停止這些基於政治動機的操作舉措，以免進一步片面傷害多年來雙方建立的良好經貿關係。」

詹志宏在記者會上提到，中共貿易壁壘調查的過程中，申請書、評論意見及非機密數據均未公開，且刻意跳過我方政府，不僅不符合WTO規範，亦不符合ECFA機制，「陸方指出調查期間我方不斷增加貿易限制品項，但事實上，只是我方海關進口稅則分類的調整，實際禁止進口的貨品並沒有更動。」

詹志宏說，WTO及ECFA都已有爭端解決規定，中共當局卻避開WTO及ECFA的調處機制，完全不符合現行的規範。

▼江蘇連雲港貨櫃碼頭。（圖／CFP）



詹志宏強調，事實上，過去幾年來，中共早已藉口各種理由，突然中斷台灣特定縣市盛產的農漁產品進口中國大陸，導致多數的農漁產品已無法出口中國大陸，造成台灣農漁民及貿易商的嚴重損失，「中共這種舉措，與正常貿易往來完全無關。而中共經常利用先進口，再突然停止輸入農漁產品，作為向相關國家經濟施壓手段，已在國際間被視為常態性的挑釁行為。」

詹志宏指出，明年1月13日我國將舉行總統及立法委員選舉，針對中共當局一再利用各種手段介選，試圖影響我國選民的投票行為，陸委會再度對中共當局提出嚴厲譴責，「奉勸中共當局早日覺醒，不要再耗費徒勞無效的手段，也不要再進一步傷害兩岸關係，這些都是損人不利己的作為。」

詹志宏說，介選是中共短期的政治目標，而其對台經濟脅迫的作為，不會因選舉而結束，而會持續長期操作。促融、促統，乃至弱化台灣經濟、鎖進中國大陸，發展紅色供應鏈，才是其長期的政治圖謀。

詹志宏還說，「陸委會要呼籲國人，我們的自由民主制度經歷全體人民數十年的努力辛苦建立，我仍必須全力捍衛，阻絕中共對我民主自由體制的破壞。針對中共對我方的經濟脅迫作為，陸委會也提醒國人，這些脅迫行為是具政治勒索的目的，因此，選前選後中共都會隨時操弄，國人應時刻警惕。」

詹志宏也向對岸喊話，「兩岸貿易相關問題應該回到既有爭端解決機制來處理，雙方本於WTO基本原則進行溝通協商，不涉及任何政治前提，也不拘形式。期待雙方相向而行，以共同維護兩岸整體經貿交流的良好氛圍。」

▼陸方中止12項產品的關稅優惠。（圖／記者蔡儀潔製圖）