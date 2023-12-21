ECFA關稅減讓被砍　陸委會：主管機關今年4月就有研判

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸21日宣布中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品的關稅減讓。對此，陸委會發言人詹志宏透露，今年4月主管機關就在進行相關研判，因為我方一開始就沒有排除，對方會利用經濟脅迫的手段來介入選舉。

詹志宏在記者會上提到，今年四月陸方就已經透過WTO的管道，通知我方要進行貿易壁壘的調查，我方也立刻透過WTO、兩岸的機制來與對岸表達，這樣片面的做法是違反常規的。

詹志宏說，所以從當時開始，主管機關就有在研判下一步對方的動作，「因為我們從一開始就沒有排除，對方式利用經濟脅迫的手段，來介入我們的選舉。」

▼上海洋山深水港。（圖／CFP）



詹志宏還說，「當然，他們今年介選的手段非常多元，這只是其中的一項，我們都有研判，主管機關也有因應與準備。」

詹志宏強調，很早以前他就說過，中共一定會對明年的總統大選介選，今天國台辦新聞稿的最後一句話「兩岸雙方可在『九二共識』的基礎上，協商解決兩岸經貿關係中的各類問題」，表明了就是政治操作，目的絕不是為了經貿糾紛的化解，而是另有介選目的。

詹志宏也提到，他們一再呼籲，兩岸雙方應該坐下來，循既有機制化解爭議，台灣相當珍惜兩岸辛苦建立的經貿交流環境，這得來不易，不要因為一時政治操作，就把這個機制、氣氛給破壞掉，「我們苦口婆心勸告，希望對方能夠接納。」