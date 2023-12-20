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寒流還沒來！台中火鍋店爆滿一位難求　尖峰候位起碼等1小時

▲火鍋店一位難求。（圖／記者游瓊華攝）

▲緋花重慶火鍋雖未正式開幕，但恰巧遇上天氣變天，店內一位難求，現場候位都要一小時以上。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

入冬以來最強寒流還沒報到，但台中各家火鍋店已一位難求，知名連鎖火鍋店築間餐飲集團表示，接下來幾天中午、晚餐時段訂位幾乎全滿；另外風間餐飲集團旗下最新品牌「緋花」重慶火鍋，除了12月22日到24日不開放訂位外，晚餐時段也幾乎訂滿，僅零星座位釋出，若無預約，現場須候位一小時左右。

▲火鍋店一位難求。（圖／記者游瓊華攝）

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▲中部天氣雖不如北部寒冷，但寒流還未到，火鍋店早已客滿。（圖／記者游瓊華攝）

入冬首波濕冷型寒流將抵達，各地氣溫下降，周五(22日)冬至是這波寒流最冷時刻，冰凍番薯再現，氣象粉專也公布各地降溫時程，預估周五北部內陸地區下探6度。氣象署則表示，這波寒流全台感受冷，周四晚間到周六清晨北台灣2千公尺以上高山不排除降雪，周末又有冷氣團，聖誕節將有一波降溫，低溫探11度。

築間餐飲集團表示，雖然中部天氣不若北部寒冷，但隨著氣溫下滑，訂位人數越來越多，接下來幾天中午、晚餐時段都已滿。

▲火鍋店一位難求。（圖／記者游瓊華攝）

▲擁有燒肉風間、醴本燒肉、訪韓式豆腐鍋等知名品牌的風間餐飲集團宣布插旗鍋物市場。（圖／記者游瓊華攝）

擁有燒肉風間、醴本燒肉、訪韓式豆腐鍋等知名品牌的風間餐飲集團，其最新鍋物品牌「緋花」重慶火鍋將在12月22日正式開幕，現正式營運中。業者表示，緋花重慶火鍋改良湯鍋設計提供鴛鴦及四格鍋，並採用花椒、大茴香等十數種重慶地道炒料研製出麻、辣、鮮、香、厚的純牛油鍋，以及酸菜魚鍋等湯頭，店內也有黑毛肚、黃喉、鵝腸等重慶三寶，另外還有如拳般大小的馬來蛤、北海道生食級干貝等巨型海鮮。

為了歡慶首間火鍋品牌全新開幕，緋花重慶火鍋也祭出活動，於12月22日到24日，凡點重慶牛油鍋每日限量前50組贈價值320元的酸菜魚湯底。

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