快訊／陸中止ECFA關稅減讓　侯友宜：嚴重傷害台灣人民情感

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快訊／陸中止ECFA關稅減讓　侯友宜：無助兩岸交流、傷害台灣人民情感

▲侯友宜出席反抹紅影片發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

中國大陸國務院關稅稅則委員會21日宣布，中止ECFA部分產品關稅減讓。對此，國民黨總統候選人侯友宜回應，中國大陸日前調查貿易壁壘時已有警訊，國人都知道可能會遭遇ECFA中止，但民進黨政府八個月來，都沒有提出具體方案來面對與解決，這不僅無助兩岸善意交流，也嚴重傷害台灣人民情感，他主張儘速在ECFA爭議架構中進行協商，否則產業將受衝擊。

大陸財政部發出的公告提到，根據ECFA，國務院關稅稅則委員會按規定和程序決定，中止ECFA部分產品關稅減讓，「希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。」

侯友宜表示，中止ECFA之前就有這樣的警訊，在中國大陸公布貿易壁壘調查過程中，大家都知道有可能中止ECFA，但是民進黨政府這八個月來都沒有提出具體方法來解決，今天中國大陸做出這樣的決議，嚴重傷害台灣人民的情感，無助兩岸的善意交流。

侯友宜主張，應該儘速在ECFA的架構下儘速進行協商，民進黨政府八個月沒有動作，大陸這樣一定會傷害兩岸人民的情感，所以趕快，因為產業一定會受到衝擊，面對兩岸之間，民進黨在ECFA下，應進行快速的協商。

陸委會前副主委、銘傳大學法律系兼任教授劉德勳表示，總統蔡英文在兩次就職典禮宣示，兩岸關係會站在中華民國憲法與兩岸關係條例基礎上處理，實際上至今看到的是兩岸對話中斷、民間交流下降，蔡政府的兩岸政策引起國安疑慮，這都是因為目前沒有按照兩岸關係條例基礎來運作，台灣民眾可以取代和忍受嗎？

▲銘傳大學法律系兼任教授劉德勳出席侯友宜兩岸政策發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲銘傳大學法律系兼任教授劉德勳出席侯友宜兩岸政策發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

劉德勳表示，ECFA在談判時，雙方本著WTO基本原則，在對方開始有貿易壁壘調查開始，至今始終沒有提出積極性可運作方案，傷害兩岸關係與國人感情，執政主管機關應抗議，也要在基礎上提出抗議。

另，有媒體問到，民進黨在這波ECFA以來，認為風險可管理、損害可控管，仍呼籲中國停止片面政治操作，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題均可依WTO機制與相關規範有效處理。若中方有誠意，雙方隨時可依循WTO機制啟動協商，共同面對解決貿易的爭端，這樣是否可以真的解決問題？

東吳大學全球華商研究中心諮委施威全表示，這跟12月15日行政院經貿談判辦公室發表的聲明一模一樣，6天以來沒有新的說法，沒有具體的應對措施，這說法就是兩岸就到WTO去談，其實這樣的問題，應該在ECFA架構協議談，也可以WTO談，對台灣最有利的還是要回到ECFA架構，才能為台灣產業爭取最大的利益。

施威全說，可是民進黨主張到WTＯ談，這會讓台灣處在相對不利的位置，他質疑，有兩條路可以走，但民進黨為何選擇對台灣相對不利的這條路，而放棄對台灣有利的協商途徑？

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