總統政見發表會遭刪減、插播廣告？　中選會澄清：全程依法完整直播

▲2024總統電視政見會，賴清德、柯文哲與侯友宜。（圖／中選會提供）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統電視政見發表會昨日於民視舉辦，有觀眾質疑民視並未完整呈現內容，民眾黨總統候選人柯文哲競辦更指控內容遭剪輯、多家媒體在柯文哲發表政見時進廣告。對此，中選會21日強調，民視依法全程且完整直播，中選會網站、臉書也同步完整播出，絕無刪減情事或插播廣告。

針對有觀眾誤以為民視未完整呈現政見發表會內容，中選會表示，民視依法全程且完整直播，同時中選會網站及臉書粉絲專頁也都同步完整播出。

依總統副總統選舉罷免法第45條第1項規定，總統副總統選舉，中選會應以公費，在全國性無線電視頻道提供時段，供候選人發表政見。另依總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法第2條第2項所定，電視時段由中選會洽商台視、中視、華視、民視、公視提供；又同實施辦法第9條配合母法規定，電視台播放電視政見發表會時，中途不得插播廣告。

對此，中選會強調，民視皆有依規定於無線電視第6台之民視為完整之播出，且中途未插播廣告；復查中選會官網影音宣傳直播影音連結與紀錄存檔等，也沒有部分網路以訛傳訛所指有插播廣告或刪除候選人發言片段之事，絕無刪減情事或插播廣告。