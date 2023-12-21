藍1223凱道造勢籲全民對民進黨怒吼　加碼「Kiss Cam」溫暖互動

▲國民黨召開「給台灣人民的一封邀請函，12/23『台灣平安、人民侯康』凱道造勢活動說明」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（21）日上午召開「給台灣人民的一封邀請函，12月23日『台灣平安、人民侯康』凱道造勢活動說明」記者會，秘書長黃健庭指出，這是由國民黨中央舉辦的第一場大型造勢晚會，並呼籲民眾在「平安夜」前夕的23日晚間7點，一起在總統府前凱道集結，現場藍營重量級大咖將雲集，展現對民進黨執政最大怒吼，以及對國民黨和侯康配的支持。

黃健庭表示，選戰進入最後階段，各界民調顯示侯康配不但支持度不斷攀升，甚至黃金交叉，將全力衝刺到最後勝選。國民黨在各縣市陸續舉辦大型造勢，希望凝聚支持力量，首場由黨中央主辦的造勢晚會，即將在12月23日在凱道登場。

黃健庭說，除了正副總統參選人侯友宜與趙少康外，還有黨內重量級人士，包括主席朱立倫、前總統馬英九、前副總統蕭萬長、全國後援總會總會長王金平、不分區立委第一名韓國瑜及其帶領的所有不分區立委、國民黨執政的14縣市長、議長還有部分區域立委候選人都會到齊，展現全黨團結求勝的士氣。

黃健庭表示，這場晚會名為「台灣平安、人民侯康」在平安夜前夕舉辦，這三組候選人當中，最能真正帶給人民平安的就是侯康配。國民黨要邀請所有反貪腐、反「綠能你不能」雙標執政、盼望下架無能政府、希望國家安全、社會公益、經濟繁榮的朋友，都能夠加入行列，一起對無視人民痛苦的民進黨發出怒吼。

國民黨發言人楊智伃則說，當天精心規畫3個活動亮點，包括現場將投影出民眾近8年來對民進黨執政不滿匯集成的耶誕樹，還有體育賽事常出現的「Kiss Cam」，希望與台下的民眾能有更多互動；最後還有巨大的2024跟國旗排字活動，並出動空拍機拍攝，展現出創黨129年的國民黨在支持者力挺下持續立足至今的氣勢。

楊智伃說，歡迎所有好朋友一起穿著「藍、白、紅」的國旗元素與耶誕元素色彩的衣服到現場，也呼籲大家穿著衣物注意保暖。