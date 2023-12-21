不禮貌鄉民團遇「3連跳查水錶規格」　林為洲譴責：製造寒蟬效應？

記者蘇晏男／台北報導

臉書粉專「不禮貌鄉民團」12日提及，民進黨總統候選人賴清德任立委時，曾助姦殺犯開記者會討國賠，遭賴競總揚言提告，而該粉專昨也PO文，指自己收到法務部調查局航業調查處通知書，案由是涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》。對此，國民黨立委林為洲今（21日）聲援該粉專，他表示，該粉專被查水錶的規格被拉高3個層級，只是把過去的新聞重貼一次，陳述事實，結果被用這規格查水錶，他要嚴厲譴責，並質疑是否要製造寒蟬效應。

▲林為洲出席國民黨團21日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

不禮貌鄉民團20日發文附上一張法務部調查局航業調查處通知書照片，顯示案由是涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》。該粉專表示，「民主鐵拳來了，好快的通知書」。對此，國民黨立法院黨團21日開「查水錶! 打壓言論自由又來了! 聲援不禮貌鄉民團！辦詐騙有這麼快就好了」記者會，聲援該粉專。

林為洲指出，一周前不禮貌鄉民團PO文陳述一起姦殺命案，嫌犯開車出去遇臨檢，開車衝撞警察致警察開槍，後來才發現該人是加害者，而賴清德當時是民進黨立法院黨團幹部，跟兩位議員開記者會聲援兇手。結果該粉專陳述事實後，昨天馬上收到上述通知書。

對於法務部調查局航業調查處，林為洲說，經他了解，該處主要是查緝毒品、重大走私案、經濟犯罪、重大詐欺案等，比一般縣市調查站還要高一個層級，還用涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》來辦不禮貌鄉民團，這查水錶規格也太高了吧。

林為洲表示，以前查水錶是大概用《社會秩序維護法》處理，接著會由警察單位來約談，結果不禮貌鄉民團一下子被拉高3個層級，不是派出所、分局、縣市調查站，而是航業調查處，處比縣市調查站層級高。林說，他要維護言論自由 ，聲援不禮貌鄉民團，該粉專只是把過去的新聞重貼一次，陳述事實，結果用這規格查水錶，嚴厲譴責，這只會得到反彈。

林為洲也說，現在賴清德要選總統，被講到過去的事情，就用這種高規格來查水錶，他也要呼籲檢調保持行政中立，以前都是警察單位用《社會秩序維護法》在辦，頂多到分局，接著送檢察官看起訴不起訴，怎麼一下拉到這麼高？他質疑要製造寒蟬效應。

回顧事件，不禮貌鄉民團12日表示，2008年新北市2位國二女學生因交友不慎，被19歲徐男和14歲許男誘騙，其中一人慘遭「OO」（指性侵），兩人完事後將其「OO」（指殺害），身體被拋棄在偏僻畸零地，再用木板遮掩，後來警方找到時已腐爛，而另外一位女學生原難逃一死，但因許男認識她，幫她說話才留下活口。

不禮貌鄉民團說，一個月後，許男與徐男偷開家中汽車外出，結果遇到警察，兩人做賊心虛不願接受臨檢，開車撞警逃逸；警察當下開槍嚇阻，結果流彈打中許男，造成許男癱瘓，事後許男家人找上新北市三位民代，聯合開記者會控訴警察用槍不當，要求國賠，其中一個民代全名是賴清德。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，匿名粉專利用兩案時間差製造資訊落差，消費人倫悲劇來進行政治攻防，是非常低劣的手段。郭雅慧也說，針對這樣惡意的指控，過去曾經提告，這次也不姑息。