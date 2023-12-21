氣溫暴跌10°C衣服總是穿不暖　日本專家建議「這件」最關鍵

【企劃特輯】

冷氣團報到，聽說氣溫會暴跌10°C，已經逐漸感受到天氣冷颼颼，加上又到進補的旺季，不論是羊肉爐、薑母鴨，還是燒酒雞，店家生意都強強滾！但醫師提醒，進補學問大，尤其是有慢性病史、體質特殊的族群，要特別注意！但除了食補以外，其實怎麼穿才是重點， 日本電視節目《R的法則》分享了許多人明明穿了好幾層衣服但還是不暖的原因，其實穿著保暖不單只是增加衣物層數，而最關鍵的是內裡「衣著」的功能性和材質，必須具備機能布料有效鎖住皮膚散發的熱氣，同時將汗水轉化為熱能，才能真正保持身體暖和，最後則是在穿上外衣及外套就可以輕鬆搞定！

為了解決這個問題，業者推出一款穿的保健品「石墨烯長袖智能衣」，這款智能衣物採用石墨烯微奈米化技術，釋放「衝擊型遠紅外線波」，有效提升血流和血氧量，促進新陳代謝，保持血管暢通，全面啟動人體循環系統，有助身體修復和保養。更重要的是，24小時都能穿，不僅是時尚舒適，更具有健康效果，快速的導出導入，遇冷聚溫，無論是穿在裡面還是單穿在外，都能提供身體最舒適的溫度，特別適合長者、忙碌工作族群、免疫力較差者以及長期肌肉緊繃的人。

精神科醫師鄭光男也提醒：近日明顯氣溫下降，除了心情上容易因為日曬關係受到影響以外，身體上因為天氣冷會讓人體代謝變慢、血液循環不佳，再加上末梢血管收縮，身體能量不足供應到四肢，就容易會產生手腳冰冷的狀況，再加上天氣冷血管容易收縮，交感神經活性旺盛，特別容易有心肌梗塞問題發生，都需要特別注意保暖跟循環問題！除了透過平時飲食保養，還能加上規律運動，幫助身體氣血循環良好以外，現代人工作忙碌的新選擇也可以透過穿的保健品「PP石墨烯長袖智能衣」，提升一整天的循環力！

連金鐘天王天后都愛不釋手 精神、體力、續航力和循環通通都照顧到！

它不僅是一種時尚穿搭，更是一種注重健康的生活方式。這款石墨烯智能衣不僅引領科技潮流，更深受眾多明星名人的喜愛，金鐘天后林美秀更是成為忠實粉絲，連金鐘主持人曾國城表示平日工作滿檔，光是錄影就花掉一整天的時間，PP石墨烯長袖智能衣可以出門穿、睡覺也可以穿，運動穿更是事半功倍，連主持節目也好搭配！不僅款式跟版型怎麼配都好看，整天的精神、體力、續航力和冬天循環問題，通通都照顧到！

這款PP石墨烯智能衣不僅具備保健與舒適的特性，同時獲得衛福部的第一級醫療器材許可證，經過SGS的抗菌確保肌膚舒適的同時有效抑制細菌滋生，永久有效，乾燥迅速，清洗容易。PP石墨烯智能衣物被譽為不只是衣服，更是「穿的保健品」，助您啟動「大循環系統」，守護全家人的健康。

秋冬必備 啟動循環全面修復「穿的保養品-PP石墨烯長袖智能衣哪裡買？」

●PP石墨烯官網優惠組：https://to.ppweb01.com/suB

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