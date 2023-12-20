全新功能曝光！iPhone 16傳全系列搭載「2大按鈕」

▲iPhone 16搭載全新拍攝按鈕。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15 Pro系列中搭載全新的動作按鈕，而目前也有許多爆料指出，這個新按鈕將延續到iPhone 16系列，不過除了動作按鈕外，iPhone 16還會再新增一顆按鈕，此按鈕名為「Capture Button」，將成為全新的實體快門鍵，用於拍攝錄影。

外媒MacRumors報導指出，拍攝按鈕將位於 iPhone 16 的右下角，預計此按鈕是觸覺回饋的電容式按鈕，而非傳統機械按鈕，並且預計將包括一個可以識別壓力的力道感測器。如果透過壓力區動，按住按鈕可能會啟動相機並開始錄影。不同的壓力水平可能可以區別拍照或是錄影。

報導指出，所有四款 iPhone 16 型號均配備拍攝按鈕，由於支援空間視訊和 Vision Pro 即將推出，蘋果需要讓錄影更快、更方便。Vision Pro 可以播放可以用 iPhone 錄製的 3D 空間影片。

目前，iPhone 15 Pro和 iPhone 15 Pro Max 可以同時使用廣角和超廣角鏡頭錄製空間影片。預計 iPhone 16 型號將採用新的垂直鏡頭排列，能夠拍攝空間影片，因此該功能將來不會僅限於 Pro 型號。