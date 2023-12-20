　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

全新功能曝光！iPhone 16傳全系列搭載「2大按鈕」

▲iPhone 16搭載全新拍攝按鈕。（圖／MacRumors）

▲iPhone 16搭載全新拍攝按鈕。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15 Pro系列中搭載全新的動作按鈕，而目前也有許多爆料指出，這個新按鈕將延續到iPhone 16系列，不過除了動作按鈕外，iPhone 16還會再新增一顆按鈕，此按鈕名為「Capture Button」，將成為全新的實體快門鍵，用於拍攝錄影。

外媒MacRumors報導指出，拍攝按鈕將位於 iPhone 16 的右下角，預計此按鈕是觸覺回饋的電容式按鈕，而非傳統機械按鈕，並且預計將包括一個可以識別壓力的力道感測器。如果透過壓力區動，按住按鈕可能會啟動相機並開始錄影。不同的壓力水平可能可以區別拍照或是錄影。

報導指出，所有四款 iPhone 16 型號均配備拍攝按鈕，由於支援空間視訊和 Vision Pro 即將推出，蘋果需要讓錄影更快、更方便。Vision Pro 可以播放可以用 iPhone 錄製的 3D 空間影片。

目前，iPhone 15 Pro和 iPhone 15 Pro Max 可以同時使用廣角和超廣角鏡頭錄製空間影片。預計 iPhone 16 型號將採用新的垂直鏡頭排列，能夠拍攝空間影片，因此該功能將來不會僅限於 Pro 型號。

ET快訊
爆孫生「晚上鳥沒啥用」　林襄公開道歉了
獨／救災英雄竟是詐團首腦！　檢警直呼「不敢相信」
女大生莫名生病送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病：裡面都是
快訊／寒流殺到！擴大11縣市低溫特報　跌破10度
爆乳女荷官露小蠻腰！點石成金同花順　串燒店暗營賭場慘了
高二生趕上學「紅燈硬要過」　斑馬線上被撞飛
他點出「台灣棒球問題」　教練寬鬆、球員自我設限
中職公告！樂天選擇75%轉隊費加陳柏豪

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

全新功能曝光！iPhone 16傳全系列搭載「2大按鈕」

年末3C優惠不斷　三星旗艦機「一元起標」、iPhone一折起帶走

自己動手修！三星「自助維修計畫」納入摺疊機

升級注意！蘋果關閉iOS 17.1.1、17.1.2 驗證頻道

從蘋果跳槽到安卓「用2年回不去」激讚3功能：iPhone完全大輸

終於追上安卓！爆料曝iPhone未來2代「鏡頭升級」細節

聖誕節要到了！LINE三組關鍵字召喚熊大兔兔一起過節

iPad Pro新功能曝光！傳下一代支援「MagSafe無線充電」

血氧專利惹糾紛　蘋果兩款Apple Watch停售

蘋果2024產品亮點多！　AirPods、iPad、Apple Watch推重大升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

全新功能曝光！iPhone 16傳全系列搭載「2大按鈕」

年末3C優惠不斷　三星旗艦機「一元起標」、iPhone一折起帶走

自己動手修！三星「自助維修計畫」納入摺疊機

升級注意！蘋果關閉iOS 17.1.1、17.1.2 驗證頻道

從蘋果跳槽到安卓「用2年回不去」激讚3功能：iPhone完全大輸

終於追上安卓！爆料曝iPhone未來2代「鏡頭升級」細節

聖誕節要到了！LINE三組關鍵字召喚熊大兔兔一起過節

iPad Pro新功能曝光！傳下一代支援「MagSafe無線充電」

血氧專利惹糾紛　蘋果兩款Apple Watch停售

蘋果2024產品亮點多！　AirPods、iPad、Apple Watch推重大升級

社恐德國牧羊犬被大白熊搭訕　原地石化找媽討拍：好可怕

小學時單親媽癌逝…他由姑婆養大！不補習拚上台大：希望翻轉人生

國小足球世界盃破紀錄782隊參賽　東里、協和拚連冠霸業

凱基人壽2024全心出發　400萬保戶權益不變

原子邦妮盲目堅持做1事！　「竟然病倒」傻眼：適合自己才最重要

MBLAQ天動IG甜曬婚紗照！　公布婚禮日期稱MIMI：世上最可愛的人

人夫偷吃藥局熟女闆娘「3年送1011萬」　癌逝後正宮對帳怒告

拋各部會應設「AI小組」　趙少康：可用AI便利交通、輔佐國軍

私校傑出教育事業家及校長今頒獎！淡江全國唯一獲雙獎學校

謝娜曝「張杰不承認對我一見鍾情」　網甜喊：充滿了戲劇性和甜蜜

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

3C家電熱門新聞

從蘋果跳槽到安卓「用2年回不去」激讚3功能

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

升級注意！蘋果關閉iOS 17.1.1、17.1.2 驗證頻道

蘋果iOS 17.2.1更新　修復兩大「高風險漏洞」

蘋果2024產品亮點多　AirPods、Apple Watch推重大升級

限時到1／10！LINE貼圖、主題「3個月」免費用到飽　

全新功能曝光！iPhone 16傳全系列搭載「2大按鈕」

年末3C優惠不斷　三星旗艦機「一元起標」

三星「自助維修計畫」納入摺疊機

盜版中崛起的Spotify　如何改變了音樂產業

終於追上安卓！爆料曝iPhone未來2代「鏡頭升級」細節

外媒點名這款產品是「蘋果年度最佳」

血氧專利惹糾紛　蘋果兩款Apple Watch停售

除濕機2時機不該開　台電：恐釀用電意外

更多熱門

相關新聞

傳iPhone 16電池由印度生產　TrendForce：安全性存疑

傳iPhone 16電池由印度生產　TrendForce：安全性存疑

蘋果為了推進多元化供應鏈戰略，外媒報導指出，蘋果傾向於從印度工廠採購iPhone 16 系列手機的電池。調查分析公司TrendForce表示，印度生產的電池目前仍有安全相關的不確定性。

iPhone 16前瞻設計曝光　三大重點功能更新

iPhone 16前瞻設計曝光　三大重點功能更新

iPhone 16新爆料　郭明錤：2公司受惠

iPhone 16新爆料　郭明錤：2公司受惠

iPhone 16「8項爆料」流出

iPhone 16「8項爆料」流出

iPhone 16爆料曝光！外媒：全系列搭載「動作按鈕」

iPhone 16爆料曝光！外媒：全系列搭載「動作按鈕」

關鍵字：

iPhone 16

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

《全明星》錄影爆對罵衝突！

女星許佳玲死因出爐！尖刀「直插心臟」斃命

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面