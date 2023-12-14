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傳iPhone 16電池由印度生產　TrendForce：安全性存疑

▲iPhone電池容量公開。（圖／取自9to5mac）

▲蘋果傳iPhone電池將移至印度生產。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果為了推進多元化供應鏈戰略，外媒報導指出，蘋果傾向於從印度工廠採購iPhone 16 系列手機的電池。調查分析公司TrendForce表示，印度生產的電池目前仍有安全相關的不確定性。

TrendForce認為，鑑於電池組件在用戶安全方面的關鍵因素，組裝電池過程中，容不得絲毫錯誤，而印度現有的組裝能力依然需要打個問號。因此也認為，蘋果在印度生產電池有許多不確定因素，且有一定風險。

作為全球市值最高的公司，蘋果的供應鏈策略一直是其成功的關鍵因素。近年來伴隨印度政府的扶持，蘋果積極擴大印度合作工廠的產能。

TrendForce以iPhone 15 為例，分析2023 年的製造分佈情況，富士康佔據主導地位，印度塔塔集團只生產特定的 Plus 型號。TrendForce分析， iPhone 核心處理器和相機模組每年都會更迭的情況下，電池處於安全方面的考量，升級速度明顯放緩。

也推測，這種延遲主要問題在於電池組件安全性的重要性。考慮到對用戶安全的潛在風險，即使是電池組件的微小錯誤也可能對智慧型手機品牌造成重大損害。考慮到這一點，蘋果 iPhone 15 系列的製造分佈表明，蘋果可能對印度的產量並不完全有信心。

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