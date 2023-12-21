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大陸 大陸焦點 特派現場

運將載到醉妹…她一下車秒付「73萬車資」　網猜：密碼當成金額了

▲▼計程車。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州計程車司機杜利朋日前在休息間隙，打開支付寶查看營運明細，忽然發現自己收到一筆17萬元人民幣（約新台幣73萬元）的鉅額轉帳。經過仔細回憶，他認為這筆款項可能是由一名醉酒女乘客錯誤支付的。沒想到，事發5天後，都無人來認領這筆錢。網友看後瘋猜，「這是把支付密碼當成金額輸入了吧。」

12月14日凌晨3時35分左右，廣州一計程車司機杜利朋照常營運，路過珠江新城時，發現一名女子正在揚手打車，杜利朋立即安全靠邊。

待乘客上車後，杜利朋發現這名女子似乎喝了酒。於是杜利朋仔細地詢問了其目的地後，便驅車前往黃沙大道附近的社區。

路上女子一直沉睡，杜利朋到達目的地後輕聲叫醒女子，女子這才慢慢醒過來。在支付時，女子選擇了支付寶支付，支付完車費便慢慢離開了。

結束運營後，杜利朋打開支付寶查帳，沒有看到本應到帳的60元（人民幣，下同）車費，卻震驚地發現自己的支付寶帳戶多了17萬元。杜利朋一看收入到帳時間，想起來大概率是凌晨3點多接載的女子付的款。由於杜利朋很少使用支付寶，沒有設置語音到帳提醒，所以並沒有立即發現。

面對不明「鉅款」，杜利朋立即驅車前往附近的派出所報案，希望儘快找回失主。在派出所進行筆錄備案之後，杜利朋又立即主動打電話給公司管理員，報備了此事。

杜利朋通過支付寶支付的留言功能，留下了自己的電話號碼，希望乘客看到後能夠儘快與自己取得聯繫。隨後，杜利朋又聯繫上支付寶官方客服，希望幫忙查到對方帳戶，與對方取得聯繫。可是，5天過去，這筆錢仍無人認領，此事之後上了大陸熱搜。

對此，不少網友表示，「這是把支付密碼當成金額輸入了吧」、「這種事情不可能發生在我身上，要是我按錯了只會提示餘額不足」。

12月20日，荔灣區公安分局工作人員透露，司機所在公司已經聯繫上該乘客，「昨天那個司機已經告訴我們說，公司那裡已經聯繫到這個失主了，他們會對那個錢自行去做交接。」

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