中彰計程車費率2024年起一致　春節加收起程運價50元

▲彰化計程車費率明年春節加收起程運價50元。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

荷包要失血了！彰化縣政府為了減少跨區收費糾紛，今天公布計程車費率將與台中市同步，自2024年1月1日起，起跳1.25公里85元，每200公尺加收5元；春節期間加收50元。交通處請計程車業者遵守各重要場站排班秩序，落實按表收費。

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彰縣府今天公告指出，彰化縣計程車費率調整案，經該府市區汽車客運業暨大眾運輸業審議會進行審議通過，公告於2024年1月1日零時起實施。調整費率為起跳1.25公里85元；續程每200公尺加收5元，延滯計時（車速每小時5公里以下）累計每60秒加收5元。夜間時段（夜間11點至隔天清晨6點）加20元；此外，依行政院人事行政總處公布春節期間加收起程運價50元。

縣府提醒，民眾若有計程車司機不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下司機姓名、車號、乘車日期及時間、往返地點及收取費用等資訊，逕向交通部公路局台中區監理所彰化監理站（電話04-7867161）檢舉。

縣府交通處強調，彰化縣計程車費率調整後，將與台中市費率一致，可減少跨區收費糾紛。並請計程車業者落實按表收費，遵守各重要場站排班秩序，以提升整體計程車服務水準。