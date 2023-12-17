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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日媒：中國加大介選可看出「習近平焦慮」　無法接受賴清德執政

▲▼中台關係,中國,台灣,軍演,兩岸。（圖／路透）

▲日媒分析台灣2024總統大選與兩岸情勢。（圖／路透）

文／中央社

日本經濟新聞近期對明年台灣總統大選推出專題報導，指出這場美中角力的台灣總統選舉，能看出中國國家主席習近平的焦慮。

日本經濟新聞報導指出，12月7日在北京有一場台商集會，會中呼籲「返回台灣投票」，約152家台資企業、幹部約300人出席，而這場集會的主辦人是習近平的心腹、中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤。

相關人士說，這是呼籲台商返台，於明年1月13日台灣總統選舉及立委選舉中，投票給親中的在野黨候選人。

今年11月，橋頭地檢署接獲情資，指高雄市「中華泛藍協會」人員招攬團員，赴中接受國台辦等機關招待，檢警傳喚22人到案訊問。認為中國明顯介入選舉。

報導指出，習近平的領導班子仇視民進黨總統候選人賴清德，認為賴是「台獨分子」。此外，還兩度制裁與美國有交情的民進黨副總統候選人、前駐美代表蕭美琴。一般認為，習近平領導班子對於賴清德的當選懷戒心。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山接受日本經濟新聞採訪時說，習近平的領導班子之所以對台灣總統選舉懷戒心，是因為習近平感到焦慮。

台灣總統、副總統任期為4年，可連任一次，共8年。若賴清德這次當選，有可能做到2032年，屆時習近平年齡將近80歲。

趙春山指出，習近平急著以「兩岸統一」超越鄧小平謀劃香港回歸的權威，所剩時日不長，應該是無法接受賴清德當選。

報導指出，美國政府對台灣總統選舉採中立的立場，表面上盡量不評論。美國總統拜登11月15日與習近平會談時，明確警告中國不要介選，「美國真正的想法不是挺國民黨，而是希望民進黨能持續執政」。

美國眾議院外交委員會主席、共和黨籍議員麥考爾（Michael McCaul）接受日本經濟新聞專訪時說，親中的國民黨實質就是中國共產黨傀儡（puppet）候選人。

日本經濟新聞報導說，美國方面期待親美派的賴清德勝出的聲音多，但賴清德擔任行政院長時期，曾說出自己是「務實的台獨工作者」。對此，美國曾升高戒心。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）學者高喜明（Simona Grano）曾警告，如果賴清德高調主張台獨，和以前的陳水扁政府同樣採取強烈意識形態的姿態，恐有違美國的利益，台灣可能會失去國際社會的支持。

報導也說，生活在台灣的民眾逾8成希望「維持現狀」。習近平的領導班子為了統一台灣，絕對不排除武力犯台，台灣的新總統在美中角力間如何應對，難度空前高。

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