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李家超赴北京向習近平述職　港媒分析「新安排」：強化中央領導

▲▼ 習近平,李家超,習近平李家超。（圖／新華社）

▲李家超（左）和習近平（右）。（圖／新華社）

文／中央社

香港行政長官李家超昨天在北京向中國國家主席習近平述職時，國務院總理李強也在場，有別於過往分開會見的安排，有分析指出，這種安排是要強化中共中央對香港事務的領導。

李家超昨天向習近平述職，在長桌上，習近平一人坐在主席位置上，沒人與他平排而坐，其右排第一位是李家超，左排首位是李強。

對於這樣的坐位安排，不少分析認為，這等同李家超只向習近平述職，李強只是在座官員之一，而過去香港特首到北京述職時，一般都會分開向總理和國家主席述職。

明報今天引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，這次特首述職的安排更加突出習近平及中共在港澳事務的領導地位。

星島日報也刊登分析文章指出，官方新華社昨天發布的新聞稿，標題是「習近平聽取李家超述職報告」，有別於去年的「習近平會見來京述職的李家超」。

文章表示，相關標題凸顯的是「聽取述職報告」，而不是會見特首，從而健全特首對北京中央政府負責的制度機制。

文章指出，這次有3名政治局常委參加會見，包括李強、中共中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理丁薛祥，尚屬首次，顯示北京中央對港澳事務的高度重視。

文章表示，相關報導沒有凸顯李強的地位。換言之，聽取李家超匯報工作的只有領袖一人，反映出特首向總理述職成為歷史，而這也符合中共中央加強對港澳工作集中統一領導的精神。

文章表示，香港爆發修例風暴（反送中）之後，中共中央港澳工作領導小組成立，國務院港澳辦升格為中央港澳辦，成為黨中央直屬單位，已經不再是國務院辦事機構。

這也是今年3月底新一屆中央港澳領導小組組建之後，習近平首次聽取特首述職，印證了丁薛祥是小組組長，政治局委員兼中央統戰部部長石泰峰、政治局委員兼中央政法委書記陳文清是副組長，中央港澳辦主任夏寶龍是常務副組長。

文章認為，特首最新的述職安排既展現了中央全面管治權，同時也符合目前大陸政治的主旋律─「維護核心」。

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關鍵字：

李家超習近平李強李家超述職

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