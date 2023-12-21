聖誕節「陰莖骨折」案例激增！　醫師點名1愛愛體位要小心

▲德國研究發現，聖誕假期期間，陰莖骨折案例激增。（示意圖／記者林緯平攝）



記者吳美依／綜合報導

德國慕尼黑大學一份研究發現，每年聖誕假期期間，男性陰莖骨折的風險顯著增高，佳節歡樂氣氛及親密感正是背後主因。領導研究的泌尿科醫師皮吉迪斯（Nikolaos Pyrgides）說，「這種傷勢往往發生在狂野性愛中，尤其是你（與伴侶）沒有直接眼神接觸的姿勢，例如反向女牛仔式（reverse cowgirl）。」

皮吉迪斯領導的團隊推測，聖誕節的歡樂氣氛與親密感，可能是陰莖骨折的風險因素，於是檢視德國2005至2021年的3421名陰莖骨折患者病歷，證實此類傷勢在聖誕節確實更常見，「如果每天都像聖誕節，德國從2005年起的陰莖骨折發生率會增加43%。」這項研究被發表在《英國國際泌尿科雜誌》（British Journal of Urology International）。

《衛報》報導，除了聖誕節高峰之外，陰莖骨折在暑假及周末的發生風險也較高，不過跨年夜卻無明顯增加，新冠疫情期間的住院率則是持平。

▲醫師警告，陰莖骨折的危害不容小覷。（示意圖／記者李佳蓉攝）



陰莖骨折通常會先聽見爆裂聲，隨後出現劇烈疼痛，勃起狀態迅速解除，並且嚴重腫脹及瘀青。皮吉迪斯表示，「當（患者）向醫師展示他們的陰莖時，看起來通常像一根茄子。」

他還透露，陰莖骨折更可能發生在男性接近中年的時候，此研究調查患者的平均年齡就是42歲，「大多數陰莖骨折發生在非傳統場景，例如婚外情，或者不尋常的性愛地點。」

皮吉迪斯也建議重視陰莖骨折的風險，在聖誕節將近之際謹慎行事，「如果它真的發生了，你應該視為絕對的緊急狀況去看醫生，因為如果不治療，可能承受長期併發症。」

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