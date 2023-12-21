湖北村鎮銀行行長「畏罪自殺」　涉鉅額詐貸殃及存戶

▲王某勇本人。（圖／翻攝自「英山紅信」官方公眾號）

文／中央社

中國村鎮銀行近年來風波頻傳。湖北省英山縣長江村鎮銀行前行長王勝勇疑因涉及吸金詐貸人民幣4000萬元，導致存戶受害，在車內開瓦斯自殺。當地官方通報，王勝勇之死排除他殺，但未否認涉及個人債務問題。

綜合澎湃新聞及中國財經媒體報導，中共英山縣委宣傳部今天通報，英山縣公安局溫泉派出所5日晚間接獲民眾報案，指該縣溫泉鎮梅岩村附近有1名男子在車內死亡。

通報指出，經轄區警方抵達現場調查，死者為現年54歲的王某勇（即王勝勇），是一氧化碳中毒死亡，排除刑事犯罪（即他殺）。

這項通報提到，涉及王某勇的個人債務關係問題，英山縣公安局及長江村鎮銀行正在調查中，相關情況將於隨後發布。目前，長江村鎮銀行及分支機構「運行正常」。

貴州廣播電視台公共頻道19日報導，有爆料指出，王勝勇利用職務之便，以集資為名欺騙儲戶，違規放貸，讓他人借貸後將錢存入他指定的帳戶，導致借貸人沒有得到貸款卻要承擔還款責任，被害人被騙金額達人民幣4000萬元（新台幣1.76億元）。

爆料提到，王勝勇東窗事發後計劃自殺，以此逃避責任。但長江村鎮銀行工作人員當時聲稱「自殺一事並不符實」，王勝勇只是被停職，事情正在進一步調查。

報導引述公開資訊指出，2018年8月，黃岡銀監分局核准王勝勇的長江村鎮銀行行長任職資格，此前王勝勇擔任該行副行長。

工商資訊顯示，湖北省英山縣長江村鎮銀行成立於2014年，武漢農村商業銀行為其控股股東，持股比例為51%。

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