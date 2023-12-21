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超商新春福袋開賣了！百萬金塊直接送　加碼七龍珠2款限量福箱

▲▼萊爾富新春福袋。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富即日起開賣「龍年福袋」，全台限量15萬包，每包售價200元，皆含抽獎券1張和6個隨機商品，抽獎券享有雙重中獎機會，有機會將價值百萬的金塊或iPhone 15等大獎帶回家。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

距離2024年農曆春節越來越近，就有超商即日起搶先開賣限量「新春龍年福袋」，每包售價200元，皆含抽獎券以及6個隨機商品，抽獎券享有雙重中獎機會，有機會將價值約百萬的金塊或iPhone 15等大獎帶回家；不僅如此，超商也同步重磅開賣《七龍珠》2款福箱，同樣可享雙重中獎機會。

萊爾富即日起陸續開賣5款新春福袋，包含祭出每包售價200元的「龍年福袋」(全台限量15萬包)，內含抽獎券1張和6個隨機商品（零食、糖果巧克力、飲品或日用品等商品），且每張抽獎券享有雙重中獎機會。

第一重立即刮：萊爾富祭出總獎值約達168萬元的大獎商品（因獎項含有黃金，將以2023年12月6日的盤後交易黃金牌價計算，金價將隨國際市場價格浮動），包含特獎幻彩條塊10g(30名)與Hi Café 金卡-壹錢捌分(30名)、iPhone 15 128G(5名)、Nintendo Switch(1名)，還有家電(23名)、餐飲商品卡(14名)，以及萊爾富整買零取一年份的光泉指定鮮乳365瓶(10名)與樂法鋁箔包-紅茶365瓶(25名)等多元豐富獎品；第二重序號抽頭獎黃金條塊500g（*金價將隨國際市場價格浮動），需於2024年3月15日前完成登錄，就有機會將價值約百萬的黃金搬回家。

同步還有2款寵物福袋，每包售價399元的「Let's Eat Together 狗狗幸福禮盒」(全台限量2000盒)與「喵來富-貓咪零食超值福袋」(全台限量1500包)，以及每包售價799元的「2024資訊福袋」(全台限量2500包)；另也於Hi-Life VIP APP萊購物(即日起開賣)或萊爾富319間指定門市(12月20日開賣)應景推出會員限定、超商獨家首賣的「monomill年末大掃除の福袋」(每包售價239元，全台限量1800包)，還有機會抽中頭獎頂級A5秋田牛禮盒。

▲▼萊爾富新春福袋。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富也於即日起開賣《七龍珠》2款龍年限定福箱，內含1張發財卡與七龍珠授權商品，與「龍年福袋」同享雙重中獎機會。

不僅如此，萊爾富更重磅與日本經典動漫《七龍珠》聯名合作，即日起開賣2款龍年限定福箱，包含每箱售價399元的「七龍珠超系列龍年限定福箱」(全台限量9萬箱)與每箱售價799元的「七龍珠Z系列龍年限定福箱」(全台限量1萬箱)，福箱內含1張發財卡與七龍珠授權商品，與「龍年福袋」同享雙重中獎機會。

▲▼萊爾富新春福袋。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富自12月27日起再獨家推出七龍珠Z系列翻轉普烏玩偶預購活動，全台限量1000隻，每隻售價899元，售完為止。

此外，萊爾富自12月27日起再獨家推出全台限量1000隻的七龍珠Z系列翻轉普烏玩偶預購活動，每隻售價899元，售完為止；消費者可於活動期間至全台萊爾富門市進行預購，以七龍珠Z系列的反派角色魔人普烏，打造成粉嫩又可愛、全高40公分的翻轉普烏玩偶。

▲▼OK mart新春福袋「龍年歡喜包」。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK mart今年推出2款龍年福袋。（圖／OK mart提供，下同）

OK mart今年推出「龍年歡喜包」，內含7至8款糖餅、飲料，另附刮刮卡1張，一共有5款內容物組合，售價168元，再加碼首度開賣全新「3C福袋包」，袋袋皆有無線藍牙耳機、隨機配置快速充電器、多角度桌面手機平板支架、3合1充電線、磁吸LED充電感應燈等商品，以及刮刮卡1張，總價值超過1688元，售價每包799元。

▲▼OK mart新春福袋「龍年歡喜包」。（圖／業者提供）

▲OK mart新春福袋全台限量10萬包，內含刮刮卡張張有獎。

7款福袋中的刮刮卡張張有獎，頭獎祭出「亞帝芬奇星光耀眼VIP訂製款GIA1.5克拉鑽戒」，市值高達約30萬元，另外還有Tokuyo7星級首席之座按摩椅SC-395、Apple watch SE 44mm GPS版、小米掃拖機器人S10、台亞加油站加油金5000元、E-books D40重低音藍牙喇叭、RASTO AP5分離式萬用不沾鍋、OKmart禮券2000元、RASTO AM2極輕量按摩筋膜槍、卡朵 FJ1森呼吸負離子香氛保濕水氧機等百項好禮，同步還和太古可樂合作福袋獎項，有福袋專禮「可口可樂鴻運當頭氣炸烤箱」、「可口可樂多層收納箱」等，總價值超過300萬元，1月10日起於全門市開賣，全台限量10萬包。

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